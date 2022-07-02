பிரதமர் மோடி- அதிபர் புட்டின் பேச்சு
புதுடெல்லி: ரஷ்ய அதிபர் புட்டினுடன் பிரதமர் மோடி தொலைபேசி வாயிலாக உரையாடினார்.
இந்த உரையாடலின்போது அனைத்துலக எரிசக்தி மற்றும் உணவுச் சந்தைகள் குறித்து இருவரும் ஆலோசனை நடத்தினர்.
உக்ரேன் விவகாரத்தில் அரசதந்திர ரீதியிலான நடை முறையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என புட்டினிடம் பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தினார்.
உக்ரேன் விவகாரத்தில் இந்தியாவின் நிலையில் மாற்றம் இல்லை என்றும் திரு மோடி அவரிடம் தெரிவித்தார். போர் தொடங்கியது முதலே இந்தியா நடுநிலை வகிக்கிறது. பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வு காணும்படி அது இரு தரப்புகளையும் வலியுறுத்தி வருகிறது.
குருவிமலை கிராமத்தில் குடிநீரால் இருவர் உயிரிழந்ததாகப் புகார்
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், குருவிமலை கிராமத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் பத்து நாள்களாக வாந்தி பேதியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
எம்ஜிஆர் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜம்மாள், அவரது மகன் குமார் இருவரும் வாந்தி பேதியால் இறந்தனர். தற்போது பாதிக்கப்பட்டுள்ள 15 பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
அப்பகுதியில் புதிதாகப் போடப்பட்ட ஆழ்துளைக் கிணற்றில் இருந்து வரும் குடிநீர்தான் உடல் நலப் பாதிப்புகளுக்கு காரணம் என பொதுமக்கள் கூறினர். கிணறு உள்ள பகுதியில் கழிவு நீர் தேங்குவதால் குடிநீர் மாசு அடைந்து வாந்தி, பேதி ஏற்படுவதாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தண்ணீரை ஆய்வுக்கு எடுத்துச் சென்றுள்ளனர்.
சென்னையில் தொடங்கியது எத்தியோப்பிய விமானச் சேவை
சென்னை: சென்னையில் இருந்து எத்தியோப்பியா நாட்டின் தலைநகரான அடிஸ் அபாபாவுக்கு தன் முதல் சேவையை எத்தியோப்பிய விமான நிறுவனம் இன்று முதல் தொடங்குகிறது.
இதுகுறித்து விமான நிலைய அதிகாரிகள் கூறியபோது, "எத்தியோப்பியா நாட்டின் தலைநகர் அடிஸ் அபாபா நகரில் இருந்து இந்தியாவின் டெல்லி, மும்பை, பெங்களூருவுக்கு ஏற்கெனவே எத்தியோப்பியன் விமானங்கள் இயக்கப்படுகின்றன. தற்போது, சென்னை நான்காவது நகரமாக தேர்வு செய்யப்பட்டு வாரத்திற்கு மூன்று நாள் சென்னையில் இருந்து எத்தியோப்பியன் விமானம் புறப்பட உள்ளது," என்று கூறினர்.
ஆசிரியர் நியமனத்துக்குத் தடை
மதுரை: தமிழகத்தில் அரசுப் பள்ளிகளில் தற்காலிக ஆசிரியர் பணி நியமனத்துக்குத் தடைவிதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது. தற்காலிக ஆசிரியர் நியமனத்தால் தகுதியற்றவர்கள் பணி நியமனம் செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளது என்று கூறிய நீதிபதி, இவ்வழக்கை இம்மாதம் 8ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.