லஞ்ச ஊழல் வழக்கு: செப்.1ல் தீர்ப்பு
கோலாலம்பூர்: பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படும் முன்னாள் மலேசியப் பிரதமர் நஜிப் ரசாக்கின் மனைவி ரோஸ்மா மன்சூர் மீதான லஞ்ச ஊழல் வழக்கின் தீர்ப்பு செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சரவாக் மாநில கிராமப்புறப் பள்ளிகளில் 1.25 பில்லியன் ரிங்கிட் மதிப்பிலான சூரிய எரிசக்தித் திட்டத்தில் முறைகேடு நடந்ததாகவும் அதில் 187.5 மில்லியன் ரிங்கிட்டை திருவாட்டி ரோஸ்மா, 70, லஞ்சமாகப் பெற்றதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டு இருந்தது. இந்த வழக்கின் தீர்ப்பு இம்மாதம் 7ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என்று முன்னர் கூறியிருந்த உயர் நீதிமன்றம், தற்போது செப்டம்பர் 1ஆம் தேதியை தீர்ப்பு நாளாக உறுதி செய்துள்ளது. அன்று காலை 9 மணிக்கு நீதிபதி ஸைனி மஸ்லான் தமது தீர்ப்பை வெளியிடுவார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தடுப்பூசி மருந்தில் மாற்றம்
செய்ய அமெரிக்கா பரிந்துரை
வாஷிங்டன்: தற்போது பரவிவரும் ஓமிக்ரான் கிருமியின் புதிய திரிபுகளான பிஏ.4 மற்றும் பிஏ.5 ஆகியவற்றையும் எதிர்க்கும் வகையில் பூஸ்டர் தடுப்பூசி மருந்துகளில் மாற்றம் செய்யுமாறு தடுப்பூசி உற்பத்தியாளர்களை அமெரிக்காவின் உணவு, மருந்து நிர்வாகத் துறை (எஃப்டிஏ) கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. இதனை அங்கீகரித்து புதிய தடுப்பூசிகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டால், பெரிதாக மாற்றம் கண்ட முதல் கொவிட்-19 தடுப்பூசியாக அது விளங்கும். புதிய வகைக் கிருமிகளை எதிர்க்கும் ஆற்றலுடன் புதிய தடுப்பூசிகள் தயாரிக்கப்படும்போது அதனை மனிதர்களிடம் செலுத்தி பரிசோதனை செய்து பார்க்குமாறு எஃப்டிஏ கேட்டுக்கொள்ளாது என அதன் உயர்மட்ட அதிகாரி ஒருவர் ராய்ட்டர்ஸ் செய்தி நிறுவனத்திடம் கூறினார்.
இந்தோனீசியாவின் புதிய தலைநகரில் ரஷ்யா முதலீடு
மாஸ்கோ: இந்தோனீசியாவின் புதிய தலைநகரில் ரஷ்ய ரயில்வே முதலீடு செய்யும் என்று ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் தெரிவித்துள்ளார். உக்ரேன் மீது போர் தொடுத்தி ருக்கும் ரஷ்யாவைத் தனிமைப்படுத்த அமெரிக்கா முயன்று வரும் வேளையில் தென்கிழக்காசியாவின் பெரிய பொருளி யல் நாடான இந்தோனீசியாவுக்கு ரஷ்யா நேசக்கரம் நீட்டி உள்ளது. இந்தோனீசியத் தலைநகரை கலிமந்தான் தீவுக்கு மாற்றும் அதன் அதிபர் ஜோகோ விடோடோவின் திட்டத்தி ரஷ்யாவும் அங்கம் வகிக்கும் என்று திரு புட்டின் கூறி யுள்ளார். இதனை இந்தோனீசியாவிலுள்ள ரஷ்ய தூதரகம் உறுதிசெய்தது. திரு விடோடா நேற்று முன்தினம் மாஸ்கோ சென்றிருந்தபோது அவரிடம் திரு புட்டின் இதனைக் கூறியதாக தூதரக அறிக்கை குறிப்பிட்டது. நுசாந்தரா என்று பெயர் சூட்டப்பட்டு இருக்கும் புதிய தலைநகரத்துக் கான கட்டு மானப் பணிகள் வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் தொடங்க உள்ளன. கொள்ளைநோய் காரணமாக இந்தப் பணிகள் தாமதமாகத் தொடங்கப்படுகின்றன.
இந்திய வம்சாவளி ஆடவர் கைது
வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் $45 மில்லியன் முதலீட்டு மோசடியில் ஈடுபட்ட 50 வயது இந்திய வம்சாவளி ஆடவர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளார். நீல் சந்திரன், எனப்படும் அவர், பல்வேறு தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கு உரிமையாளர். தமது நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் ஈட்டலாம் என்று பொய்யான வாக்குறுதி கொடுத்ததை நம்பி அவரிடம் 10,000க்கும் மேற்பட்டோர் ஏமாந்தனர். அவர்களின் புகார்களைத் தொடர்ந்து, கடந்த புதன்கிழமை லாஸ் ஏஞ்சலிஸில் நீல் சந்திரன் கைது செய்யப்பட்டார். சட்டவிரோத பணப் பரிவர்த்தனை உட்பட ஐந்து குற்றச்சாட்டுகள் இவர்மீது சுமத்தப்பட்டுள்ளன. இந்தக் குற்றம் ஒவ்வொன்றுக்கும் 10 ஆண்டு முதல் 20 ஆண்டு வரையிலான சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்படலாம்.