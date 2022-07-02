மலேசிய பொது விருது பூப்பந்து போட்டி காலிறுதியில் பி.வி.சிந்து
கோலாலம்பூர்: மலேசியாவின் கோலாலம்பூர் நகரில் நடைபெற்று வரும் மலேசிய பொது விருது பூப்பந்து போட்டித் தொடரில் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு 2வது சுற்றில் தரவரிசையில் 7வது இடத்தில் இருந்த இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து, 20வது இடத்தில் இருக்கும் தாய்லாந்தின் பிட்டயபோர்ன் சைவானை 19-21, 21-9, 21-14 என்ற செட் கணக்கில் வீழ்த்தி கால் இறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
நீச்சல் போட்டியில் பதக்கங்களை அள்ளிய அவினாஷ்
சென்னை: தமிழ்நாடு மாநில நீச்சல் சங்கத்தின் சார்பில் 48வது மாநில ஜூனியர் நீச்சல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் சென்னை வேளச்சேரியில் உள்ள நீச்சல் குள வளாகத்தில் ஜூன் மாதம் 28, 29ஆம் தேதிகளில் நடைபெற்றது. இதில் 400 மீட்டர் தனிநபர் கலப்பு பாணி பிரிவில் சென்னை ஆதம்பாக்கம் டிஏவி மெட்ரிக் பள்ளி மாணவர்
எஸ்.அவினாஷ் தங்கப் பதக்கம் வென்றார். மேலும் 100 மீட்டர் வண்ணத்துப்பூச்சி பாணி பிரிவிலும் அவினாஷ் தங்கம் வென்று அசத்தினார். இந்தத் தொடரில் 200 மீட்டர் தனிநபர் மெட்லே பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கமும் 200 மீட்டர் வண்ணத்துப்பூச்சி பாணி பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கமும் கைப்பற்றி அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்தார் அவினாஷ்.
பயிற்சியாளர் இடைநீக்கம்
புதுடெல்லி: 17 வயதுக்குட்பட்ட பெண்களுக்கான உலக கோப்பைக் காற்பந்துப் போட்டி இந்தியாவில் உள்ள புவனேஸ்வர், கோவா, நவிமும்பையில் அக்டோபர் 11ஆம் தேதி முதல் 30ஆம் தேதி வரை நடக்க இருக்கிறது.
இந்தப் போட்டிக்கு தயாராகும் பொருட்டு இந்திய ஜூனியர் பெண்கள் காற்பந்து அணி ஐரோப்பாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து அங்குள்ள அணிகளுடன் மோதுகிறது. தற்போது இந்திய அணியினர் நார்வேயில் தங்கி விளையாடி வருகின்றனர். இந்நிலையில் இந்திய அணியின் இளம் வீராங்கனையிடம் பயிற்சியாளர் ஒருவர் தவறாக நடக்க முயன்றதாக புகார் எழுந்துள்ளது. இதையடுத்து அகில இந்திய காற்பந்து சம்மேளனத்தை நிர்வகித்து வரும் நிர்வாகக் குழு அதிரடியாக நடவடிக்கை எடுத்து சம்பந்தப்பட்ட பயிற்சியாளரை இடைநீக்கம் செய்துள்ளது.
அத்துடன் அவர் நார்வேயிலிருந்து உடனடியாக நாடு திரும்பி, மேல்விசாரணைக்காக நேரில் முன்னிலையாக வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. சர்ச்சையில் சிக்கி இருக்கும் பயிற்சியாளரின் பெயர் வெளியிடப்படவில்லை. இருப்பினும் அது உதவி பயிற்சியாளர் அலெக்ஸ் ஆம்பரோஸ் என்று தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.