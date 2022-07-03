கம்யூனிஸ்ட் கட்சித் தலைமை அலுவலகம் மீது வெடிகுண்டு வீச்சு
திருவனந்தபுரம்: ஆளும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தலைமை அலுவலகம் மீது இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த ஒருவர் வெடிகுண்டு வீசியதை அடுத்து கேரளாவில் பதற்றம் நிலவுகிறது. தங்க கடத்தல் விவகாரம் தொடர்பில் முதல்வர் பினராயி விஜயன் பதவி விலக வேண்டும் என வலியுறுத்தி அம்மாநில எதிர்க்கட்சிகள் தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டுள்ளன. அண்மையில், வயநாட்டில் உள்ள காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவரான ராகுல் காந்தியின் எம்பி அலுவலகத்தை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாணவர் அமைப்பினர் அடித்து நொறுக்கினர். இந்நிலையில், இந்நிலையில், திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தலைமை அலுவலகம் மீது வெடிகுண்டு வீசப்பட்டுள்ளது.
உதய்ப்பூர் கொலை வழக்கு தொடர்பில் மேலும் ஆறு பேர் கைது
ஜெய்ப்பூர்: நாடு முழுவதும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி உள்ள உதய்ப்பூர் கொலை வழக்கு தொடர்பில் மேலும் ஆறு பேர் கைதாகி உள்ளனர். அங்கு 40 வயதான கன்னையா பட்டப்பகலில் கொலை செய்யப்பட்டார். இது தொடர்பாக ஏற்கெனவே இருவர் கைதான நிலையில், கன்னைய்யா லால் உடலிலிருந்து தலை துண்டாகும் என எச்சரித்த நால்வர் அஜ்மீர் பகுதியிலும் கொலையாளிகளுக்கு உதவியதாக உதய்ப்பூரைச் சேர்ந்த இருவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
மணிப்பூர் நிலச்சரிவு: மரண எண்ணிக்கை 25ஆக அதிகரிப்பு
ஜெய்ப்பூர்: மணிப்பூர் மாநில நிலச்சரிவில் சிக்கி பலியானோர் எண்ணிக்கை 25ஆக அதிகரித்துள்ளது. மாயமான 38 பேரை மீட்புப் படையினர் தேடி வருகின்றனர். இந்நிலையில், அங்கு மீண்டும் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின் றன. கடந்த புதன்கிழமை இரவு ராணுவ முகாம் அருகே முதல் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது. இதில் ஏராளமானோர் சிக்கிக்கொண்ட னர். இதுவரை 13 ராணுவ அதிகாரிகளும் பொதுமக்களில் ஐவரும் மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.
11 மாவட்டங்களுக்கு மழை எச்சரிக்கை
திருவனந்தபுரம்: தென்மேற்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்ததை அடுத்து கேரளாவில் உள்ள 11 மாவட்டங்களுக்கு கனமழைக்கான மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஜூன் 1ஆம் தேதியில் இருந்து கேரளாவில் பருவமழை பெய்து வருகிறது. கடந்த இரு தினங்களாக மழை தீவிர மடைந்துள்ள நிலையில், 13 மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்தது. மேலும் 11 மாவட்டங்களில் பலத்த மழை பெய்வதுடன், நிலச்சரிவும் ஏற்படக்கூடும் என அம்மையம் எச்சரித்துள்ளது.