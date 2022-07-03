தமிழகத்தில் 2,385 பேருக்குத் தொற்று
சென்னை: தமிழகத்தில் தினசரி கொவிட்-19 பாதிப்பு 2,385 ஆக உயர்ந்தது. சென்னையில் மட்டும் 1,000க்கும் மேலானோர் பாதிக்கப்பட்டனர். செங்கல்பட்டு, கோவை, திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் அதிகளவில் பாதிப்பு பதிவாகி உள்ளது. 1,300க்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்து வீடு திரும்பிய நிலையில், சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை 12,000க்கும் மேல் சென்றது. உயிரிழப்பு இல்லை. மொத்த பலி எண்ணிக்கை 38,026ஆக உள்ளது.
தங்கம் கடத்திய இளையர்கள் கைது
சென்னை: ஷார்ஜாவில் இருந்து சென்னைக்கு விமானத்தில் வந்த பயணிகளை விமான நிலைய சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பரிசோதனை செய்தனர். சென்னை யூசுப் அலி, திருச்சி சதாம் ஹுசேன் ஆகிய இரு இளையர்களும் தங்களது உள்ளாடைக்குள் 200 கிராம் தங்கத்தை மறைத்து வைத்து கடத்திவந்தது தெரியவந்தது. அத்துடன், விலை உயர்ந்த கைபேசிகள், குங்குமப்பூ, இ-சிகரெட்டுகள் ஆகியவற்றையும் ஆவணங்கள் எதுவுமின்றி கொண்டு வந்திருந்தனர். அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்த பொருள்களின் மதிப்பு ஏறக்குறைய 1 கோடியே 45 லட்சம் ரூபாய். இளையர்கள் இருவரும் கைது செய்யப்பட்டனர்.
சமூக வலைத்தளங்களை
அளவோடு பயன்படுத்த வலியுறுத்து
காரைக்குடி: சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடி அருகே அமைந்துள்ள சேது பாஸ்கரா வேளாண்மைக் கல்லூரி ஆராய்ச்சி நிறுவனப் பட்டமளிப்பு விழா நடந்தது. மாவட்ட ஆட்சியர் மதுசூதனன் ரெட்டி, முன்னாள் போலிஸ் டிஜிபி ரவி ஆகியோர் மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கினர். இவ்விழாவில் ரவி பேசியபோது, "சமூக வலைத்தளங்களை மிக மிகக் குறைந்த அளவில் மாணவர்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். வாழ்க்கையில் ஒரு சாதனையைச் செய்தபின்பு உங்கள் நேரத்தை விருப்பம்போல் செலவிடலாம். இந்த வயதில், உங்கள் குறிக்கோளை அடைவதே உங்களது ஒரே நோக்கமாக இருக்கவேண்டும்," என்று அறிவுறுத்தினார்.
மின் இணைப்பைத் துண்டிப்பதாகக் கூறி இணையம் வழி மோசடி
சென்னை: இணையம் வழி பணம் பறிக்கும் கும்பல், ஒரு புதிய மோசடி முறையைக் கையாள்வதாக காவல்துறையினர் எச்சரித்துள்ளனர்.
உங்கள் கைபேசிக்கு ஒரு குறுஞ்செய்தி வரும். அதில் உங்கள் வீட்டு மின் இணைப்பு இன்று இரவோடு துண்டிக்கப்படும். மின்சாரக் கட்டணம் இன்னும் கட்டவில்லை என்றால் கீழ்க்கண்ட எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் என்று கைபேசி எண் கொடுக்கப் பட்டிருக்கும். அந்த எண்ணுக்கு அழைத்தால் வங்கிக் கணக்கு விவரங்களைக் கேட்பார்கள். சொன்னவுடன் பணத்தைக் கொள்ளை அடித்துவிடுவார்கள். எனவே, மக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்கவேண்டும் என்று சென்னை போலிஸ் ஆணையர் சங்கர் ஜிவால் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
சரஸ்வதி, லட்சுமி சிலைகள் பறிமுதல்
கும்பகோணம்: ஐம்பொன்னாலான லட்சுமி, சரஸ்வதி சாமிச் சிலைகளை கும்பகோணத்தில் இருந்து வெளிநாடுகளுக்குக் கடத்தி, விற்கமுயன்ற ரஞ்சித், 22, உதயகுமார், 40, ஆகிய இருவரையும் சிலைகளை வாங்க வந்தவர்கள் போல் நாடகமாடி காவல்துறையினர் மடக்கிப் பிடித்தனர். இந்தச் சிலைகளை ரூ.2 கோடிக்கு வாங்குவதுபோல் கைபேசியில் பேசி, இருவரையும் கும்பகோணம் அருகே சுவாமிமலை என்ற இடத்திற்கு வரவழைத்த காவலர்கள் அவர்களைக் கைது செய்து சிலைகளை மீட்டனர். படம்: ஊடகம்