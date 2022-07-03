ஏர்பஸ் நிறுவனத்திடம் இருந்து
300 விமானங்களை வாங்கும் சீனா
பெய்ஜிங்: சீன விமான நிறுவனங்கள் நெதர்லாந்தைத் தலைமையிடமாகக் கொண்ட ஏர்பஸ் நிறுவனத்திடம் இருந்து 292 விமானங்களை வாங்கவுள்ளன. சைனா ஈஸ்டர்ன், சைனா சதர்ன், ஏர் சைனா, ஷென்சென் ஏர்லைன்ஸ் ஆகிய சீன விமான சேவை நிறுவனங்கள் இதற்கான 37 பில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான ஒப்பந்ததை மேற்கொண்டுள்ளன.
அமெரிக்காவின் போயிங் விமான நிறுவனத்தின் மிகப்பெரிய சந்தையாக விளங்கிய சீனாவின் இந்த முடிவு, போயிங் நிறுவனத்திற்கு பலத்த அடியாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
2019ஆம் ஆண்டு நடந்த போயிங் 737 மேக்ஸ் விமான விபத்தைத் தொடர்ந்து சீனாவில் 737 மேக்ஸ் விமானங்கள் பறப்பதற்கு 2019ஆம் ஆண்டு விதிக்கப்பட்டிருந்த தடை, பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்பட்ட பிறகு சென்ற ஆண்டு நீக்கப்பட்டது.
பாகிஸ்தானில் 13 ஆண்டுகள் இல்லாத விலைவாசி உயர்வு
இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானில் விலைவாசி 13 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவாக 21.3 விழுக்காடு அதிகரித்துள்ளது. சென்ற மே மாதம் இது 13.7 விழுக்காடாக இருந்தது.
நகர்ப்புறங்களில் 19.8%, கிராமப்புறங்களில் 23.5 விழுக்காடு விலைவாசி அதிகரித்துள்ளதாக பாகிஸ்தான் புள்ளிவிவரங்கள் கூறுகின்றன. பெட்ரோலிய பொருள்களின் விலை 14 முதல் 19 ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது. 2008ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் பாகிஸ்தானில் விலைவாசி உயர்வு 23.3 விழுக்காடாக இருந்தது.
இந்நிலையில் பாகிஸ்தானில் உள்ள தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் நீண்ட நேர மின்வெட்டு பிரச்சினையை எதிர்கொண்டு வருவதால் கைபேசி, இணையச் சேவைகள் துண்டிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக பாகிஸ்தான் தேசிய தகவல் தொழில்நுட்ப வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
சிகாகோவில் மூன்று இடங்களில் துப்பாக்கிச் சூடு; ஒருவர் மரணம்
சிகாகோ: அமெரிக்காவின் சிகாகோ நகரில் வெள்ளிக்கிழமையன்று மூன்று இடங்களில் துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவங்கள் நடந்தன. அதில் முதல் சம்பவத்தில் 26 வயது ஆடவர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். அவர் சாலையில் நடந்து கொண்டிருந்தபோது, அவரை நெருங்கிய முன்பின் அறிமுகமில்லாத ஒருவர் துப்பாக்கியால் சுட்டதாக சிகாகோ போலிஸ் சொன்னது.
தெற்கு வின்செஸ்டர் பகுதியில் நடந்த மற்றோர் துப்பாக்கிச் சூட்டில் 20 வயது பெண் ஒருவர் காயமடைந்தார். மேற்கு மோன்ரே பகுதியில் அடையாளம் தெரியாத ஆடவர் நடத்திய சரமாரி துப்பாக்கிச் சூட்டில் நால்வர் காயமடைந்தனர்.
ஆயிரக்கணக்கானோர் மெக்காவிற்குப் புனிதப் பயணம்
மெக்கா: சவூதி அரேபியாவின் புனித நகரான மெக்காவில் ஈராண்டுகள் இடைவெளிக்குப் பிறகு நேற்று ஆயிரக்கணக்கானோர் திரண்டனர்.
ஹஜ்ஜுப் பெருநாளை முன்னிட்டு ஆண்டுதோறும் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து முஸ்லிம்கள் மெக்காவிற்குப் புனிதப் பயணம் மேற்கொள்வது வழக்கம். கொவிட்-19 கொள்ளைநோய்ப் பரவலால் கடந்த ஈராண்டுகளாக அது பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது. இவ்வாண்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு மில்லியன் முஸ்லிம்கள் மெக்காவிற்குப் பயணம் மேற்கொள்வர் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.