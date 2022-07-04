Home

நியூயார்க்கில் சிங்கப்பூரர் மீட்பு

நியூ­யார்க்­கில் சதுப்பு நிலப் பகு­தி­களில் காணா­மல்­போன சிங்­கப்­பூ­ரர் மூன்று நாட்­க­ளுக்­குப் பிறகு மீட்­கப்­பட்­டுள்­ளார்.

சிங்­கப்­பூ­ரில் வசித்து வரும் அவர் மலை­யே­று­வ­தற்­காக நியூ­யார்க் சென்­ற­தா­கக் கூறப்­ப­டு­கிறது.

அவர் இன்­ன­மும் அடை­யா­ளம் காணப்­ப­ட­வில்லை என்று அமெ­ரிக்க ஊட­கங்­கள் தெரி­வித்­தன.

அயர்­லாந்­தில் இருந்து அவர் புறப்­பட்­டுச் சென்று நியூ­யார்க்­கி­லி­ருந்து நான்கு மணி நேர தொலை­வில் உள்ள அடி­ரோன்­டாக்ஸ் வட்­டா­ரத்திற்­கு சென்­றார் என்று சொல்­லப்­ப­டு­கிறது. அப்­ப­கு­தி­யில் அவர் தனி­யாக மலை­யே­றி­ய­போது பாதை தவறி தடு­மா­றி­யி­ருக்­கி­றார்.

நியூ­யார்க் மாநில சுற்­றுச் சூழல் பாது­காப்­புத் துறை­யைச் சேர்ந்த வனப்பாதுகாவல் அதி­கா­ரி­கள் ஜூன் 22ஆம் தேதி சதுப்பு நிலப் பகு­தி­யி­லி­ருந்து அவரை மீட்­டுள்­ள­னர். அவர் எந்த இடத்­தில் இருந்­தார் என்­பது தெளி­வா­கத் தெரி­விக்­கப்­ப­ட­வில்லை.

சிங்­கப்­பூ­ரில் உள்ள தனது மனை­வியை ஜூன் 19ஆம் தேதி கடை­சி­யாக அவர் தொடர்பு கொண்­டார் என நியூ­யார்க் மாநில அதி­கா­ரி­களை மேற்­கோள்­காட்டி ஊட­கங்­கள் தெரி­வித்­தன.