நியூயார்க்கில் சதுப்பு நிலப் பகுதிகளில் காணாமல்போன சிங்கப்பூரர் மூன்று நாட்களுக்குப் பிறகு மீட்கப்பட்டுள்ளார்.
சிங்கப்பூரில் வசித்து வரும் அவர் மலையேறுவதற்காக நியூயார்க் சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது.
அவர் இன்னமும் அடையாளம் காணப்படவில்லை என்று அமெரிக்க ஊடகங்கள் தெரிவித்தன.
அயர்லாந்தில் இருந்து அவர் புறப்பட்டுச் சென்று நியூயார்க்கிலிருந்து நான்கு மணி நேர தொலைவில் உள்ள அடிரோன்டாக்ஸ் வட்டாரத்திற்கு சென்றார் என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்பகுதியில் அவர் தனியாக மலையேறியபோது பாதை தவறி தடுமாறியிருக்கிறார்.
நியூயார்க் மாநில சுற்றுச் சூழல் பாதுகாப்புத் துறையைச் சேர்ந்த வனப்பாதுகாவல் அதிகாரிகள் ஜூன் 22ஆம் தேதி சதுப்பு நிலப் பகுதியிலிருந்து அவரை மீட்டுள்ளனர். அவர் எந்த இடத்தில் இருந்தார் என்பது தெளிவாகத் தெரிவிக்கப்படவில்லை.
சிங்கப்பூரில் உள்ள தனது மனைவியை ஜூன் 19ஆம் தேதி கடைசியாக அவர் தொடர்பு கொண்டார் என நியூயார்க் மாநில அதிகாரிகளை மேற்கோள்காட்டி ஊடகங்கள் தெரிவித்தன.