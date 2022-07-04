கீழடியில் செங்கல் கட்டுமானம்
திருப்புவனம்: சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்புவனம் அருகே கீழடியில் நடந்துவரும் எட்டாம் கட்ட அகழாய்வுகளில் சுடுமண் செங்கற்களால் கட்டப்பட்ட செங்கல் கட்டுமானம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
நான்கு அடி நீளமுள்ள அந்தக் கட்டுமானத்தில் மூன்றடுக்கு வரிசையில் செங்கல் கட்டுமானம் உள்ளது. அதனருகே இரண்டு சுடுமண் பானைகள் சிதைந்த நிலையில் உள்ளதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
அந்தச் செங்கல் கட்டுமானத்தில் உள்ள செங்கல்கள் சிதையாமல் ஒழுங்கான வடிவத்தில் உள்ளதாக தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்தனர்.
விஜயகாந்த் உடல்நிலை தொய்வு
நீண்டகாலமாகவே உடல் நலக்குறைவால் அவதிப்பட்டு வரும் தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் உடல்நிலையில் சற்று தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளதாக அவரின் மனைவி பிரேமலதா தெரிவித்துள்ளார். அவ்வப்போது மருத்துவ மனைக்குக் கொண்டுசென்று பரிசோதனை செய்து சிகிச்சை அளிக்க வேண்டி இருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார். என்றாலும் விரைவில் அவர் பழைய நிலைக்குத் திருப்புவார் என்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறது என்று அதிபர் வேட்பாளரான திரவுபதி முர்மு ஆதரவு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பிரேமலதா கூறினார்.
படம்: தமிழக ஊடகம்
ஆசிரமம் ஆக்கிரமித்த நிலம் மீட்பு
திருப்போரூர்: கேளம்பாக்கத்தில் சிவசங்கர் பாபாவின் ஆசிரமத்தில் ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்டிருந்த மழலையர் பள்ளிக் கட்டடம் இடிக்கப்பட்டு, ரூ.35 கோடி மதிப்புள்ள 7.5 ஏக்கர் அரசு நிலம் சனிக்கிழமை மீட்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. சிவசங்கர் பாபா இப்போது பிணையின் பேரில் கேளம்பாக்கம் ஆசிரம வளாகத்தில் தங்கியுள்ளார்.
மாவட்டம் தோறும் புத்தகக் காட்சி
சென்னை: தமிழகத்தில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் புத்தகக் கண்காட்சி நடத்த 4.96 கோடி ரூபாய் ஓதுக்கீடு செய்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. புத்தகக் கண்காட்சிக்கு மாநில அளவில் பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் தலைமையில் ஆறு பேர் கொண்ட ஒருங்கிணைப்புக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மாவட்ட அளவில் கண்காட்சிகளை நடத்த ஆட்சியர் தலைமையில் குழு அமைக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நியாயவிலை கடை மூலம் இணையச் சேவை திட்டம்
சென்னை: தமிழகத்தில் கிராமப்புறங்களுக்கு அதிவேக இணையச் சேவையை வழங்கும் வகையில் நியாயவிலைக் கடைகள் (ரேஷன் கடைகள்) இணைய நிலையங்களாக பயன்படுத்தப்படும்.
அந்தக் கடைகள் அரசு சேவை இணையத்தள மையங்களாக பயன்படும் என்பதால் கட்டணமும் குறைவாக இருக்கும். கடைகளுக்கும் வருமானம் கிடைக்கும். தமிழ்நாட்டில் 35,323 நியாய விலைக்கடைகள் உள்ளன. இதில் 10,027 கடைகள் பகுதி நேர கடைகளாக உள்ளன. ஒவ்வொரு கடையும் 2 முதல் 3 கிலோ மீட்டர் சுற்றளவுக்குள் செயல்படுகிறது.
நியாயவிலைக் கடைகளை இணையச் சேவை நிலையங்களாக பயன்படுத்தும் திட்டம் தொடர்பில் ஆய்வுகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.