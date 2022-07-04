அமித் ஷா: அடுத்த 30 முதல் 40 ஆண்டுகள் பாஜகவின் காலம்தான்
ஹைதராபாத்: பாஜகவின் இரண்டு நாள் தேசிய செயற்குழு கூட்டம் ஹைதராபாத் மாநிலத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தக் கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி, பாஜக தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டா, உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உள்பட பாஜகவின் முக்கிய தலைவர்கள் பலரும் கலதந்து கொண்டனர். செயற்குழு கூட்டத்தில் அரசியல் தீர்மானத்தை முன்மொழிந்து பேசிய அமித் ஷா, "நாட்டில் அடுத்த 30 முதல் 40 ஆண்டுகள் பாஜகவின் காலமாகவே இருக்கும். தெலுங்கானா மற்றும் மேற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்களில் குடும்ப ஆட்சியை பாஜக முடிவுக்கு கொண்டு வரும். அதேபோல், தமிழகம், ஆந்திர பிரதேசம், ஒடிசா ஆகிய மாநிலங்களில் அதிகாரத்தை பாஜக எட்டும். இந்தியா உலக நாடுகளின் தலைவராக உருவெடுக்கும்," என்றார்.
மணிப்பூர் நிலச்சரிவில் பலர் பலி
இம்பால்: வடகிழக்கு மாநிலமான மணிப்பூரின் நோனே மாவட்டத்தில் துபுல் என்ற இடத்தில் ரெயில்வே கட்டுமானப் பணி நடந்து வருகிறது. கடந்த புதன்கிழமை இரவு அப்பகுதியில் கடும் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது. அப்போது அங்கு கட்டுமானப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த தொழிலாளர்களும் அவர்களின் பாதுகாப்புக்காக அமர்த்தப்பட்டிருந்த ராணுவ வீரர்களும் நிலச்சரிவில் சிக்கினர். இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் 3வது நாளாக மீட்புப் பணி நடைபெற்றது. இதுவரை 34 பேரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. அவர்களில் 14 பேர் ராணுவ வீரர்கள். மேலும் மாயமான 28 பேரை தேடும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக ராணுவத்தினர் தெரிவித்தனர்.
மின்னல் தாக்கி பத்து பேர் பலி
பீகார்: பீகாரில் மின்னல் தாக்குவதால் ஏற்படும் உயிரிழப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. பீகார் முழுவதும் பல மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ததால் நேற்று முன்தினம் ஒரே நாளில் மின்னல் தாக்கி 10 பேர் உயிரிழந்தனர். பீகாரில் கடந்த ஜூன் 24ஆம் தேதி முதல் இதுவரை 30க்கும் மேற்பட்டோர் மின்னல் தாக்கியதால் உயிரிழந்துள்ளனர். மோசமான வானிலையின்போது பொதுமக்கள் வீட்டிலேயே இருக்குமாறு அதிகாரிகள் கேட்டுக் கொண்டனர்.
புதிதாக 16,103 பேருக்கு கொரோனா தொற்று
புதுடெல்லி: நேற்று முன்தினம் 17,092 பேருக்கு கொரோனா நோய்த்தொற்று கண்டறியப்பட்ட நிலையில், நேற்று பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 16,103 என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. கடந்த 24 மணிநேரத்தில் 31 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.