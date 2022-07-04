வெவ்வேறு இனங்களைச் சேர்ந்த சிறுவர்கள் இணைந்து விளையாட வழிவகுக்கும் வகையில் யுரேசியர் சங்கம் காற்பந்து முகாம் ஒன்றை ஏற்பாடு செய்தது.
இந்த முகாமில் சிண்டா, மெண்டாக்கி, யுரேசியர் சங்கம் என மூன்று சுய உதவிக் குழுக்களைச் சேர்ந்த சிறுவர்கள் பங்கேற்றனர்.
யுரேசியர் சங்கத்தின் தலைவர் திருவாட்டி சாண்ட்ரா தெசெய்ரா, சிண்டாவின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி திரு அன்பரசு ராஜேந்திரன், மெண்டாக்கியின் நிதி நிர்வாக அதிகாரி
திரு முகமது ஃபித்ரி டவுட், லயன் சிட்டி சேலர்ஸ் காற்பந்துச் சங்கத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி திரு சான் சுன் லியாங் ஆகியோர் லயன் சிட்டி சேலர்ஸ் காற்பந்துப் பள்ளியில் ஜூன் 21ஆம் தேதி காலை 8.30 மணிக்கு முகாமைத் தொடங்கி வைத்தனர்.
இம்முகாம் ஜூன் 21ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 23ஆம் தேதி வரை காலை ஒன்பது மணியிலிருந்து நண்பகல் 12 மணி வரை நடைபெற்றது. இம்முகாமில் ஆறிலிருந்து 11 வயது வரையிலான சிறுவர்கள் பங்கேற்றனர்.
பிள்ளைகள் தங்களது இனத்தைத் தாண்டி மற்ற இனத்தவரோடும் நெருங்கிப் பழக வேண்டும் என்ற நோக்குடன் இம்முகாம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதாக கூறினார் லயன் சிட்டி சேலர்ஸின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி திரு சான் சுன் லியாங்.
பிள்ளைகளுக்கு குழு முயற்சி, விடாமுயற்சி போன்ற விழுமியங்களைக் கற்பிக்கவும் இம்முகாம் முயன்றது என அவர் தெரிவித்தார்.
யுரேசியர் சங்கத்தின் தலைவர்
திருவாட்டி சாண்ட்ரா தெசெய்ரா, சிறுவர்கள் பல இனச் சிறுவர்களுடன் இணைந்து மகிழ்ச்சியுடன் விளையாடினர் என்று தெரிவித்தார்.
கொவிட்-19 காரணமாக சென்ற ஆண்டு நடைபெற வேண்டிய இம்முகாம் இவ்வாண்டு நடைபெறுவதாக அவர் கூறினார்.
இம்முகாமின் வழி, நாம் அனைவரும் ஒன்று என்ற கருத்து சிறுவர்களுக்கு வலியுறுத்தப்படுவதாகவும் தங்களைத் தாங்களே யார் என உணர்ந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு அவர்களுக்கு வழங்கப்படுவதாகவும் கூறினார் சிண்டாவின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி
திரு அன்பரசு ராஜேந்திரன்.
சிறுவர்கள் எந்த வேற்றுமைகளும் இல்லாமல் ஒருவரோடு ஒருவர் இணைந்து விளையாடுவதைப் பார்க்கும்போது மகிழ்ச்சியாக இருந்ததாக அவர் தெரிவித்தார்.
தன்னால் தனது நண்பர்களுடன் நேரம் செலவிட முடிந்ததாலும் காற்பந்து விளையாட வாய்ப்பு கிடைத்ததாலும் இம்முகாம் மிகவும் பிடித்திருந்ததாக கூறினார் முகாமில் பங்கேற்ற கவினேஷ் அலாய்சியஸ், 8.
முகாமில் பங்கேற்ற அனைத்துச் சிறுவர்களும் மகிழ்ச்சியுடன் பயிற்சிகளில் பங்கேற்றனர்.
காற்பந்து முகாமில் பங்கேற்ற சிறுவர்களும் அதன் ஏற்பாட்டாளர்களும்.
வெவ்வேறு இனங்களைச் சேர்ந்த சிறுவர்கள் ஒன்றாகச் சேர்ந்து லயன் சிட்டி சேலர்ஸ் காற்பந்துப் பள்ளியில் விளையாடினார்கள்.