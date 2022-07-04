கொம்புகளுடன் கூடிய இரண்டு ஆண், இரண்டு பெண் மான்கள் மண்டாய் சாலை ஓரத்தில் இருக்கும் புல்வெளியில் ஜூன் 26ஆம் தேதி மாலை 5 முதல் 6 மணிவரை காணப்பட்டன.
கொம்புகளுடன் கூடிய இந்த மான்களை சம்பார் மான்கள் என்றும் கடம்பை மான்கள் என்றும் அழைப்பார்கள்.
இதுபோன்ற மான்களை சிங்கப்பூரில் பார்ப்பது மிகவும் அரிது. சிங்கப்பூரில் இந்த வகை மான்கள் 20 மட்டுமே இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த நான்கு சம்பார் மான்களை ஒரே இடத்தில் காண்பது மிகவும் அரிது. சில சமயங்களில் ஒரு மானை மட்டுமே பலர் பார்த்திருப்பதாகக் கூறியுள்ளார்கள்.
இந்தியாவில் தோன்றிய இந்த மான்கள் அமெரிக்காவில் கலிபோர்னியா, டெக்சாஸ், புளோரிடா மாநிலங்களிலும், ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, தென் ஆப்பிரிக்காவிலும் காணப்படுகின்றன. மண்டாய் பக்கம் செல்லும்போது காடுகளை
உன்னிப்பாகப் பார்த்துச் செல்லுங்கள். உங்கள் கண்களில் இவை தென்படலாம்.