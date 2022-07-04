சிங்கப்பூரில் குப்பைத்தொட்டிகள், குப்பைகள் சேகரிக்கும் இடங்களில் நாம் எலிகளைப் பார்க்கலாம்.
இரவில் நடந்து செல்லும்போது குறுக்கே விசுக்கென்று ஓடும் எலியைப் பார்த்து அலறி அடித்து நீங்கள் ஓடியிருக்கலாம். இந்த எலிகள் தரைத்தளங்களில் மட்டுமே காணப்படும். அடுக்குமாடி வீடுகளுக்குள் வராது.
ஆனால் நெல் பயிரிடும் விவசாயிகள் நெல்லை விதைத்து அதில் இருந்து நாற்று எனப்படும் சிறு செடிகளைப் பிடிங்கி அதை உழுத வயல்வெளியில் நட்டு வைப்பார்கள்.
சில நாள்களுக்குள் அவை வளர்ந்து அவற்றில் நெல்மணிகள் முளைக்கும். அந்த நெல்மணிகளைத் தின்ன எலிகள் வயல்வெளி எங்கும் சிறு சிறு பொந்துகள் செய்து அவற்றில் விவசாயிகளின் நெல்மணிகளைப் பறித்துச் சென்று ஒளித்து வைத்துக்கொள்ளும்.
பாடுபட்டு வளர்த்த நெற்பயிர்களை எலிகள் கடித்து இழுத்து அதில் இருக்கும் நெல்மணிகளை எடுத்துச் சென்று இருப்பதைக் காணும்போது விவசாயிகளின் கண்களில் கண்ணீர் வரும். அதனால் விவசாயிகள் அவற்றைப் பிடிக்க அவை இருக்கும் பொந்துகளில் புகைமூட்டத்தை உண்டாக்குவார்கள். புகையால் மூச்சு விட முடியாமல் சில எலிகள் வெளியே வரும். சில குழிகளிலேயே இறந்துவிடும். படத்தில் இருக்கும் விவசாயியும் குழிகளில் புகைமூட்டத்தைச் செலுத்தி தொல்லை தரும் எலிகளைப் பிடிக்கிறார்.