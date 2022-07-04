ஜூன் 27ஆம் தேதி போர்ச்சுகலின் லிஸ்பனிஸ் உள்ள கெய்ஸ் தாஸ் கொலுனாஸ் கடற்கரையில் ஐ.நா. பெருங்கடல் மாநாட்டின் முதல் நாளில் கடற்படைகளுக்கான அனைத்து தேசிய எரிபொருள் மானியங்களையும் நிறுத்துமாறு உலகத் தலைவர்களை வலியுறுத்த கடல் ஆர்வலர்கள் போராட்டம் நடத்தினர். அவர்கள் கடல் அழிந்தால் நாமும் அழிய நேரிடும், கடலில் மீன்கள் இல்லாமல் போகக்கூடும் என்ற வாசகங்களைத் தாங்கி நின்றனர். அவர்களுடன் வலையில் மீன்கள் இறந்து கிடப்பதுபோல மனிதர்கள் வலைகளில் படுத்திருக்கின்றனர்.
எண்ணற்ற பிளாஸ்டிக் எனப்படும் நெகிழிக் கழிவுகள் கடலில் கலப்பதால் கடல் சூழல் பாதிக்கப்படுகிறது. கடலில் கலக்கும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை கடல் வாழ் உயிரினங்கள் உண்பதால் அவை பாதிப்புக்குள்ளாகின்றன. பின்னர், கடல் உணவுகளை உண்ணும் மனிதர்களும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். உலகில் உள்ள பெருங்கடல்களில் ஆண்டுக்கு 80 லட்சம் டன் வீதம், இதுவரை சுமார் 1,500,000 டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் கொட்டப்பட்டுள்ளதாக சிங்கப்பூர் தேசிய பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இதே நிலை நீடித்தால் 2050இல் கடலில் மீன்களைவிட பிளாஸ்டிக் கழிவுகளே அதிகம் இருக்கும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. சிங்கப்பூரில் அதிகமான பிளாஸ்டிக் பைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவற்றை நாம் பயன்படுத்திவிட்டு அலட்சியமாக கடற்கரையில் விட்டுச் செல்கிறோம். கடற்கரையில் கிடக்கும் இந்தக் கழிவுகள் கடல் நீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்டு கடலுக்கு அடியில் செல்கிறது. அதை உணவு என்று எண்ணி கடல் வாழ் உயிரினங்கள் விழுங்கி மாண்டு போகின்றன என்பதை அறிவீர்களா?