உதவி வழங்கக்கூடாது என்ற முடிவை அமைச்சர் ரத்து செய்யலாம்
தலைமைப் பொதுப் பாதுகாவலர் தலைமை தாங்கும் பொதுப் பாதுகாவலர் அலுவலகம் இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் அமைக்கப்படும். தலைமைப் பொதுப் பாது காவலர் சிங்கப்பூரர்கள், நிரந்தரவாசிகள் ஆகியோருக்கு குற்றவியல் சட்ட உதவிக்கு ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.
இருப்பினும், மருத்துவப் பரிசோதனையில் தோல்வியடை யும் நபர்கள் மருத்துவ நோய்கள் அல்லது பராமரிப்புக் கடமைகள் காரணமாக வழக்கறிஞர்களை அமர்த்த முடியாமல் போகும்போது, உதவி வழங்கக்கூடாது என்று எடுக்கப்பட்ட எந்த முடிவையும் சட்ட அமைச்சர் ரத்து செய்யலாம். ஆனால், இந்த முறையைப் பயன்படுத்தி தவறான தகவல்களை அளிப்பவர்களுக்கு $5,000 வரையிலான அபராதம் அல்லது ஆறு மாதம் வரையிலான சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்படலாம்.
நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று முதல் வாசிப்புக்குத் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பொதுப் பாதுகாவலர் மசோதா நிறைவேற்றப் பட்டால், பொதுப் பாதுகாவலர் அலுவலகம் சட்ட அமைச்சின்கீழ் இயங்கும் ஒரு பிரிவாக அமையும். அப்போது மேற்கூறப்பட்ட அம்சங்கள் அமல்படுத்தப்படும்.
கடந்த ஏப்ரலில், சட்ட அமைச்சர் கா. சண்முகம், குற்றவியல் குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்ளும், அதே வேளையில் வழக்கறிஞர்களை அமர்த்த முடியாத வசதி குறைந்தவர்களுக்கு சட்ட உதவி வழங்க முழு அரசாங்க நிதியுதவியுடன் பொதுப் பாதுகாவலர் அலுவலகத்தை அமைக்கும் திட்டத்தை அறிவித்தார்.
இந்தத் திட்டம் இங்கு வசிக்கும் 35% குடும்பங்களை உள்ளடக்கும். இது $1,500 வரையிலான தனிநபர் மாத வருமானத்திற்குச் சமம்.
மனநோய் உள்ள சிறைக் கைதிகளுக்கு ஆதரவு
இலேசான மனநோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சிறைக் கைதிகளுக்கு சிறைச்சாலையைச் சேர்ந்த மனநல மருத்துவர்கள் அடிக்கடி பரிசோதனை நடத்துவதாகவும் அவர்களுக்காக மறுவாழ்வுத் திட்டங்கள் நடத்தப்படுவதாகவும் சட்ட, உள்துறை அமைச்சர்
கா. சண்முகம் நேற்று நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார். இத்தகைய சிறைக் கைதிகள் தனிமைப்படுத்தப்படாமல் மற்ற கைதிகளுடன் இருப்பர் என்றார் அவர்.
மிகக் கடுமையான மனநோயால் அவதியுறும் சிறைக் கைதிகள், சிறையில் மனநலக் கழகத்தால் நிர்வகிக்கப்படும் இடங்களில் வைக்கப்பட்டிருப்பர். அவர்களுக்குத் தீவிரப் பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சை வழங்க இந்த ஏற்பாடு வழிவகுக்கும் என்று அமைச்சர் சண்முகம் தெரிவித்தார்.
"மனநலக் கழகத்துக்குச் சென்று சிகிச்சை பெற்றுக்கொண்டிருந்த சிறைக் கைதிகளின் சிகிச்சை தொடரும் வகையில் சிறையிலும் அவர்களுக்காக மனநல மருத்துவர் நியமிக்கப்படுகிறார். மனநலப் பாதிப்பு உள்ள கைதிகளுக்கு வன்முறைமிக்க நடத்தை போன்ற குறைபாடுகள் இருக்கக்கூடும். இதனால் சிறை ஊழியர்களுக்கும் மற்ற கைதிகளுக்கும் அபாயம் ஏற்படக்கூடும். இப்பிரச்சினையையும் சிறைகள் எதிர்கொள்கின்றன," என்றார் திரு சண்முகம்.
வனவிலங்கு கடத்தல்காரர்களுக்கான தண்டனை கடுமையாக்கப்படுகிறது
சிங்கப்பூரில் வனவிலங்கு கடத்தலைக் களைய கடத்தல்காரர்களுக்கு விதிக்கப்படும் தண்டனை மேலும் கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளது. அருகிவரும் உயிரினங்கள் சட்டத்தின்கீ்ழ் வனவிலங்குகளைக் கடத்தும் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் விதிக்கப்படும் அதிகபட்ச சிறைத் தண்டனை இரண்டு ஆண்டுகளிலிருந்து ஆறு ஆண்டுகளுக்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
அதுமட்டுமல்லாது, கடத்தப்படும் ஒவ்வோர் அருகிவரும் உயிரினம் அடிப்படையில் அதிகபட்ச அபராதத் தொகை $50,000லிருந்து $100,000க்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
வனவிலங்கு கடத்தலில் ஈடுபடும் நிறுவனங்களுக்கும் கூடுதல் அபராதம், சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்படும் என்று தேசிய வளர்ச்சி மூத்த துணை அமைச்சர் டான் கியட் ஹாவ் கூறினார்.