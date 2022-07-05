ஹஜ்ஜுப் பெருநாளுக்கு முதல் நாள் பேருந்து, ரயில் சேவைகள் நீட்டிப்பு
ஹஜ்ஜுப் பெருநாளுக்கு முதல் நாளான ஜூலை 9ஆம் தேதி, எஸ்எம்ஆர்டி ரயில் சேவையும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பேருந்துச் சேவைகளும் நீட்டிக்கப்படும்.
வடக்கு-கிழக்கு, கிழக்கு-மேற்கு ரயில் பாதைகளில், ஜூரோங் ஈஸ்ட், மரினா சௌத் பியர், பாசிர் ரிஸ், துவாஸ் லிங்க் ஆகிய நிலையங்களை நோக்கிச் செல்லும் கடைசி ரயில்கள் சிட்டி ஹால் நிலையத்திலிருந்து நள்ளிரவு 12.30 மணிக்குப் புறப்படும்.
வட்டப் பாதையில் ஹார்பர்ஃபிரண்ட் நிலையத்தை நோக்கிச் செல்லும் கடைசி ரயில் டோபி காட் நிலையத்திலிருந்து இரவு 11.55 மணிக்குப் புறப்படும்.
தாம்சன்-ஈஸ்ட் கோஸ்ட் பாதையில், கால்டிகாட் நிலையத்தை நோக்கிச் செல்லும் கடைசி ரயில் உட்லண்ட்ஸ் நார்த் நிலையத்திலிருந்து இரவு 11.57 மணிக்குப் புறப்படும்.
வடக்கு-கிழக்கு பாதையில், பொங்கோல் நிலையத்தை நோக்கிச் செல்லும் கடைசி ரயில் ஹார்பர்ஃபிரண்ட் நிலையத்திலிருந்து நள்ளிரவு 12.30 மணிக்குப் புறப்படும்.
டௌன்டவுன் பாதையில், எக்ஸ்போ நிலையத்தை நோக்கிச் செல்லும் கடைசி ரயில் புக்கிட் பாஞ்சாங் நிலையத்திலிருந்து நள்ளிரவு 12.03 மணிக்குப் புறப்படும்.
எல்ஆர்டி ரயில் சேவைகளும் நீட்டிக்கப்படும். செங்காங் எல்ஆர்டி நிலையத்திலிருந்து கடைசி ரயில் பின்னிரவு 1.06 மணிக்குப் புறப்படும். பொங்கோல் நிலையத்திலிருந்து கடைசி ரயில் பின்னிரவு 1.08 மணிக்குப் புறப்படும்.
இதற்கிடையே, புக்கிட் பாஞ்சாங் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து சேவை எண் 920, 922, 973A ஆகியவற்றுக்கான கடைசிப் பேருந்துகள் பின்னிரவு 1.20 மணிக்குப் புறப்படும்.
சுவா சூ காங் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து சேவை எண் 300, 301, 302, 307, 983A ஆகியவற்றுக்கான கடைசிப் பேருந்துகள் பின்னிரவு 1.40 மணிக்குப் புறப்படும்.
கடந்த வாரயிறுதியில் பெட்ரோல், டீசல் விலைகள் மேலும் குறைந்தன
எரிபொருள் விலைகள் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை குறைக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, கடந்த வாரயிறுதியில் அவை மேலும் குறைந்தன.
கால்டெக்ஸ் நிறுவனத்தில் டீசல் விலை லிட்டருக்கு மூன்று காசும் அனைத்து ரக பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு நான்கு காசும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஷெல், எஸ்பிசி நிறுவனங்களில் எரிபொருள் விலை லிட்டருக்கு நான்கு காசு குறைந்துள்ளது.
டீசல் விலை $3.12க்கும் (எஸ்பிசி) $3.14க்கும் (கால்டெக்ஸ், எஸ்ஸோ, ஷெல்) இடைப்பட்டு உள்ளது. கால்டெக்ஸ், எஸ்ஸோ, எஸ்பிசி நிறுவனங்களில் 92-ஆக்டேன் ரக பெட்ரோல் லிட்டருக்கு $3.30க்கு விற்கப்படுகிறது.
95-ஆக்டேன் ரக பெட்ரோல் எஸ்பிசியில் $3.34க்கும் மற்ற நிறுவனங்களில் $3.35க்கும் விற்கப்படுகிறது. 98-ஆக்டேன் ரக பெட்ரோல் ஷெல் நிறுவனத்தில் $3.84க்கும் இதர நிறுவனங்களில் $3.82க்கும் விற்பனையாகிறது.
சிங்கப்பூர்-நியூ கலிடோனியா இடையே நேரடி விமானச் சேவை தொடக்கம்
சிங்கப்பூருக்கும் பசிபிக் பெருங்கடலில் உள்ள நியூ கலிடோனியா தீவுகளுக்கும் இடையே நேரடி விமானச் சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. பிரெஞ்சு பிரதேசமான நியூ கலிடோனியா, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அருகே உள்ளது. சிங்கப்பூரிலிருந்து நியூ கலிடோனியாவுக்குச் சென்றுவர, ஏர்கலின் விமான நிறுவனம் விற்பனைக்கு விட்டுள்ள பயணச்சீட்டுகளின் விலை S$1,660லிருந்து தொடங்குகிறது.
25 ஆண்டுகளில் இதுவே முதன்முறை என்று சாங்கி விமான நிலையக் குழுமத்தின் நிர்வாக துணைத் தலைவர் டான் லாய் டெக் கடந்த சனிக்கிழமை கூறினார்.
நியூ கலிடோனியாவின் மக்கள்தொகை ஏறக்குறைய 270,000. கொவிட்-19 பெருந்தொற்றுக்கு முன்பு ஒவ்வோர் ஆண்டும் ஏறக்குறைய 130,000 சுற்றுப்பயணிகள் நியூ கலிடோனியாவுக்கு வந்து சென்றதாக அத்தீவுக்கூட்டத்தின் சுற்றுப்பயணத்துறையைச் சேர்ந்த ஜூலி லரோண்ட் தெரிவித்தார்.
ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்துக்கு அருகில் நியூ கலிடோனியா இருப்பதால், அங்கு ஆங்கில மொழி பரவலாக பேசப்படுவதாகவும் அவர் சொன்னார். இதனால் அங்குள்ளவர்களுடன் தொடர்புகொள்வதில் சிங்கப்பூரர்களுக்கு அவ்வளவு சிரமம் இருக்காது என்றார் அவர்.