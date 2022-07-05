பிரேமலதா: தமிழகத்தில் 38 எம்பிக்களும் 'டம்மி'தான்
தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்டம், தொப்பூர்கணவாய்ப் பகுதியில் மேம்பாலம் அமைக்கக் கோரி தேமுதிக சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. அப்போது தேமுதிக பொருளாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேசியபோது, முக்கிய தேர்தல் வாக்குறுதிகளைத் திமுக அரசு நிறைவேற்றவில்லை என்று குற்றம்சாட்டினார்.
"மேம்பாலம் அமைக்காததால் எத்தனை விபத்துகள், எத்தனை உயிர்கள் பறிபோகிறது. வாக்கு வாங்க பணம் கொடுக்கும் ஆட்சியாளர்கள், ஏன் மக்கள் பிரச்சினைகளைக் கையில் எடுக்கத் தயங்குகிறார்கள் என்பதுதான் அனைத்து மக்களின் கேள்வியாக உள்ளது. 38 எம்பிக்கள் இருப்பதாக திமுக பெருமையாகப் பேசிக்கொள்ளலாம். ஆனால், இந்த 38 எம்பிக்களும் 'டம்மி' எம்பிக்களாகத்தான் உள்ளார்கள்," என்று திமுகவை அவர் தாக்கிப் பேசினார்.
12 தமிழக மீனவர்கள் கைது
சென்னை: நெடுந்தீவு அருகே மீன் பிடித்துக்கொண்டிருந்த 12 தமிழக மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்தனர். அவர்களது படகும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இலங்கை மீன்பிடித் துறைமுகத்துக்கு படகுடன் மீனவர்களைக் கடற்படையினர் கொண்டு சென்று, நேற்று பருத்தித்துறை நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப் படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
மீன் பிடிக்க மீண்டும் கடலுக்குச் செல்லத் தொடங்கிய காரைக்கால் மீனவர்கள் 12 பேரையும் உடனடியாக விடுதலை செய்ய மாநில அரசும் மத்திய அரசும் நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும். இந்தப் பிரச்சினைக்கு ஒரு நிரந்தரத் தீர்வு காண நடவடிக்கை தேவை என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
'தமிழர்களுக்கு தமிழ்நாடே தாய்வீடு'
சென்னை: வட அமெரிக்க தமிழ்ச் சங்கப் பேரவையின் ஆண்டுவிழா நிகழ்வில் காணொளி வழி பேசிய முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், "உலகம் முழுவதும் வாழும் ஓர் இனம் உண்டென்றால் அது தமிழினம்தான். நம்முடைய இனம் ஒரு நிலத்தில், ஒரு நாட்டில் மட்டுமே வாழும் இனமல்ல. 30க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் அதிக எண்ணிக்கையிலும் 60க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் குறைந்த எண்ணிக்கையிலும் தமிழர்கள் வாழ்கிறார்கள். உலகின் மிக மூத்த மொழியான தமிழ் மொழிக்குச் சொந்தக்காரர்கள் நாம். உலகில் தமிழர்கள் எங்கு வாழ்ந்தாலும் அவர்களுக்கு தமிழ்நாடுதான் தாய் வீடு," என்று தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னாள் அமைச்சர் கைது
திருமங்கலம்: திருமங்கலம், கப்பலூரில் அமைந்துள்ள டோல்கேட்டினை அகற்ற வலியுறுத்தி, காவல்துறையின் அனுமதியைப் பெறாமல் முன்னாள் அமைச்சர் உதயகுமார் தலைமையில் உண்ணாவிரதம் இருந்த அதிமுகவினர் நேற்று கைது செய்யப்பட்டனர்.
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார், உசிலம்பட்டி எம்எல்ஏ அய்யப்பன், அதிமுக நிர்வாகிகள் செல்வம் தமிழ்செல்வம் உள்ளிட்ட 50க்கும் மேற்பட்டோரை காவலர்கள் கைது செய்தனர்.