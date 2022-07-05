நூபுர் சர்மாவுக்கு ஆதரவு: கொலையுண்ட ஆடவருக்கு பாஜக சார்பில் இரங்கல்
மும்பை: நபிகள் நாயகம் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய கருத்து தெரி வித்த, பாஜக முன்னாள் நிர்வாகி நூபுர் சர்மாவுக்கு ஆதரவாக சமூக ஊடகங்களில் பதிவிட்ட 54 வயதான உமேஷ் கோல்கே கடந்த மாதம் படுகொலை செய்யப்பட்டார். இந்நிலையில், அமராவதி பகுதியில் நேற்று அவருக்கு பாஜக சார்பில் இரங்கல் கூட்டம் நடைபெற்றது. எனினும், இக்கூட்டத் தில் இரங்கல் மட்டுமே தெரிவிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் மற்ற விஷயங்கள் குறித்து பேசக்கூடாது என்றும் தடை விதிக்கப்பட்டது. பாதுகாப்புப் பணியில் 1,500 காவலர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.
40 பெண்கள், மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை தந்த ஆசிரியர் கைது
பெங்களூரு: பள்ளி ஆசிரியைகள், மாணவிகள், தாம் வசித்த பகுதியில் பெண்களுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த பள்ளி ஆசிரியரை கர்நாடகா காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
42 வயதான முகமது அசாருதீன் என்ற அந்த ஆடவர், ராய்ச்சூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசுப் பள்ளியில் பணியாற்று கிறார். இந்நிலையில், அவர் சில பெண்களை மிரட்டி உல்லாச மாக இருந்துள்ளார். அது தொடர்பான காணொளிகள் சமூக ஊடகங்களில் வெளியானதை அடுத்து, 40க்கும் மேற்பட்ட பெண்களிடம் அவர் அத்துமீறி இருப்பது அம்பலமானது.
இலங்கை: டாலர் கொடுத்தால் பெட்ரோல்
கொழும்பு: கடும் தட்டுப்பாட்டுக்கு மத்தியில், அமெரிக்க டாலர்களாக உரிய தொகையை அளிக்கும் நிறுவனங்களுக்கு குறிப்பிட்ட அளவிலான பெட்ரோல் வழங்குவதாக இலங்கை அரசு அறிவித்துள்ளது. இதற்காக சிலோன் பெட்ரோலியம் கார்பரேஷனிடம் தனியாக கணக்கு துவங்கி, ஒரு மாதத்துக்கு முன்பே உரிய தொகையை அந்நிறுவனங்கள் செலுத்த வேண்டி இருக்கும். பெட்ரோல் தட்டுப்பாடு காரணமாக வாகனப் போக்கு வரத்து இன்றி இலங்கை சாலைகள் வெறிச்சோடியுள்ளன.
அக்னிபாதை திட்டத்தை எதிர்க்கும் வழக்குகள்; அடுத்த வாரம் விசாரணை
புதுடெல்லி: இந்திய ராணுவத்துக்கு இளையர்களைத் தேர்வு செய்யும் அக்னிபாதை திட்டத்தை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள பல்வேறு மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் அடுத்த வாரம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கப்பட உள்ளன. இதற்கிடையே, இத்திட்டத்தை எதிர்த்து ஆங்காங்கே போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.