மறுமணம் குறித்து தாம் இன்னும் எந்த முடிவுக்கும் வரவில்லை என நடிகை அமலா பால் கூறியுள்ளார்.
அவர் இணையம் வழி கலந்துரையாடியபோது, ரசிகர்கள் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பினர்.
ஒரு குறும்புக்கார ரசிகர், 'உங்களைத் திருமணம் செய்துகொள்ள என்ன தகுதி தேவை' என்று கேட்க, அதற்கு வெளிப்படையாகப் பதிலளித்தார் அமலா.
"உண்மையைச் சொல்ல வேண்டுமானால், இந்தக் கேள்விக்கான பதில் எனக்கே தெரியாது. அதை இன்னும் கண்டுபிடிக்கவில்லை. இப்போது என்னை நானே அறிந்துகொள்ளும் பயணத்தில் இருக்கிறேன். அதைக் கண்டுபிடித்த பிறகு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கிறேன்," என்று அமலா பால் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
'புஷ்பா' படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தில் விஜய் சேதுபதி நடிப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. தெலுங்கு நடிகர் அல்லு அர்ஜுன் நடிப்பில் கடந்த ஆண்டு வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது 'புஷ்பா'. செம்மரக்கட்டை கடத்தலை மையமாகக் கொண்டு எடுக்கப்பட்ட இந்தப் படம் அனைத்து இந்திய மொழிகளிலும் வெளியாகி ரூ.350 கோடி வரை வசூலை ஈட்டியது. இந்நிலையில், இதன் இரண்டாம் பாகத்துக்கு 'புஷ்பா-தி ரூல்' என்று தலைப்பு வைத்துள்ளனர். ஆகஸ்ட் மாதம் படப்பிடிப்பு தொடங்க உள்ள நிலையில், இப்படத்தின் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கக் கேட்டு, தயாரிப்புத் தரப்பு விஜய் சேதுபதியை அணுகியுள்ளதாகத் தகவல். விஜய் சேதுபதிக்கு பெரும் தொகையை சம்பளமாக அளிக்க தயாரிப்புத் தரப்பு முன்வந்துள்ளதாம்.
நடிகர் விஜய்யின் தந்தையும் இயக்குநருமான எஸ்.ஏ.சந்திர சேகர் நேற்று முன்தினம் தமது 81வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடி உள்ளார். எனினும் இந்நிகழ்வில் விஜய் பங்கேற்க வில்லை. எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் தன் மனைவி ஷோபாவுடன் பிறந்த நாளை கேக் வெட்டிக் கொண்டாடினார். படப்பிடிப்பின்போது தன்னு டன் நடிக்கும் மற்ற கலைஞர்களின் பிறந்தநாளை கேக் வெட்டி கொண்டாட ஏற்பாடு செய்வார் விஜய். ஆனால் தன் தந்தை யின் பிறந்தநாளை அவர் புறக்கணித்திருப்பது சரியல்ல என்று சமூக ஊடகத்தில் பலர் பதிவிட்டுள்ளனர். வயதான காலத்தில் விஜய்யின் பெற்றோர் குடும்ப நிகழ்வை தனித்துக் கொண்டாடியது வருத்தம் அளிப்பதாகவும் சிலர் கூறியுள்ளனர்.