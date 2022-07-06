Home

இந்தியாவிற்குக் கூடுதல் விமான சேவைகள் வழங்கும் சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ்

இர்­‌‌‌ஷாத் முஹம்­மது

சிங்­கப்­பூ­ருக்­கும் சென்­னைக்­கும் இடையே வாரத்­திற்கு 17 விமா­னச் சேவை­களை வழங்­க­வி­ருக்­கிறது சிங்­கப்­பூர் ஏர்­லைன்ஸ். தற்­போது வாரத்­திற்கு 10 விமா­னச் சேவை­கள் செயல்­ப­டு­கின்­றன.

அதைப்போல சிங்­கப்­பூ­ருக்­கும் கொச்­சிக்­கும் இடையே தற்­போது செயல்­பாட்­டில் உள்ள வாரத்­தின் ஏழு சேவை­கள் இரு மடங்­காகி 14 சேவை­க­ளாக அதி­க­ரிக்­கப்­ப­டு­கின்­றன. பெங்­க­ளூ­ரு­வுக்­குத் தற்­போது வாரத்­திற்கு ஏழு விமான சேவை­கள் இயங்­கும் நிலை­யில் அந்த எண்­ணிக்கை 16ஆக உயர்­கிறது.

அடுத்த சில மாதங்­களில் படிப்­

ப­டி­யாக இந்த விமா­னச் சேவை­கள் கூட்­டப்­படும்.

சிங்­கப்­பூ­ருக்­கும் இந்­தி­யா­வுக்­கும் இடையே கொவிட்-19 கிரு­மிப் பர­வல் சூழ­லுக்கு முந்­தைய விமா­னச் சேவை எண்­ணிக்­கைக்கு நிக­ராக எதிர்­வ­ரும் அக்­டோ­பர் 30ஆம் தேதிக்­குள் முற்­றி­லும் மீண்டு வர நம்பிக்கை உள்ளது என்று சிங்­கப்­பூர் ஏர்­லைன்ஸ் தெரி­வித்­துள்­ளது.

இந்­தி­யா­விற்கு இரு­வ­ழி­க­ளி­லும் அதி­க­ரித்­து­வ­ரும் தேவை­யைப் பூர்த்தி செய்ய சேவை­கள் இந்த முக்­கிய சந்­தை­யில் கூட்­டப்­ப­டு­வ­தாக நிறு­வ­னம் தெரி­வித்­துள்­ளது.

லாஸ் ஏஞ்­ச­லஸ், பாரிஸ், வான்­கூ­வர் உள்­ளிட்ட நக­ரங்­க­ளுக்­கும் ஜப்­பா­னுக்­கும் விமா­னச் சேவை­களை அதி­க­ரிக்­க­வி­ருக்­கிறது இந்­நி­று­வ­னம். டிசம்­பர் மாத இறு­திக்­குள் கிரு­மிப் பர­வல் சூழ­லுக்கு முந்­தைய நிலை­யின் 81% அள­விற்கு எஸ்­ஐஏ குழு­மம் திரும்­பி­வி­டும் என்று எதிர்­பார்க்­கப்­ப­டு­கிறது.