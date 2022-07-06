போதைப்பொருள் பறிமுதல்,
ஐந்து ஆடவர்கள் கைது
மத்திய போதைப்பொருள் ஒழிப்புப் பிரிவின் அதிகாரிகள் நேற்று முன்தினம் புக்கிட் மேரா வட்டாரத்தில் உள்ள ஒரு வீட்டில் அதிரடிச் சோதனை நடத்தினர். அதையடுத்து, ஐந்து ஆடவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்கள் அனைவரும் சிங்கப்பூரர்கள். கைதானவர்கள் 48 வயதுக்கும் 58 வயதுக்கும் இடைப்பட்டவர்கள். அந்த வீட்டில் இருந்த ஒரு கிலோ 'ஐஸ்' எனப்படும் போதைப்பொருள், 147 கிராம் போதைமிகு அபின், ஒரு கிராம் கஞ்சா ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. பறிமுதல் செய்யப்பட்ட போதைப்பொருளின் தோராய மதிப்பு $223,000. கைப்பற்றப்பட்ட ஒரு கிலோ 'ஐஸ்; ஒரு வாரத்துக்கு 600 போதைப்புழங்கிகள் பயன்படுத்தும் அளவு என்று அதிகாரிகள் கூறினர்.
அதிரடிச் சோதனைகள் குறித்து எச்சரித்ததாக குற்றச்சாட்டு
அமலாக்கப் பிரிவினரின் அதிரடிச் சோதனைகள் நடந்துகொண்டிருந்தபோது அவை குறித்து வாட்ஸ்அப் செயலி மூலம் தகவல்களைப் பகிர்ந்துகொண்ட 22 ஆடவர்கள் மீது இன்று குற்றம் சாட்டப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது. அதிரடிச் சோதனைகள் குறித்து மற்றவர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்து அதிகாரிகள் தங்கள் கடமையைச் செய்ய முடியாதபடி சட்டத்துக்கு இடையூறாக இருந்ததாக அவர்கள் மீது குற்றம் சுமத்தப்படும்.
லஞ்சம் வாங்கிய ஆடவருக்கு
8 வாரச் சிறைத் தண்டனை
ஷெல் எரிபொருள் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த ஊழியரிடமிருந்து 10,000 அமெரிக்க டாலர் ($14,196) லஞ்சம் வாங்கி புலாவ் புக்கோம் ஆலையிலிருந்து எரிபொருள் திருடப்படுவதைக் கண்டும் காணாமல் இருந்த ஆடவருக்கு எட்டு வாரச் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. தம்மீது விதிக்கப்பட்ட ஊழல் குற்றச்சாட்டை 38 வயது ரிசால் ஸுல்கிஃப்லி ஒப்புக்கொண்டார். லஞ்சம் வாங்கிய பணத்தை அபராதமாகச் செலுத்த வேண்டும் என நீதிமன்றம் அவருக்கு உத்தரவிட்டது.
போலி சுற்றுப்பயண முகவை: குறைந்தது $34,000 பறிபோனது
இணையம் மூலம் நடத்தப்பட்ட சுற்றுப்பயண முகவை மோசடியில் குறைந்தது 35 பேர் பணம் இழந்தனர். இந்த மோசடியில் கிட்டத்தட்ட $34,000 பறிபோனது. போலி சுற்றுப்பயண முகவை இணையத்தளங்களை நம்பி அவர்கள் பணம் செலுத்தியதாகவும் எதிர்பார்த்த சேவைகள் இறுதி வரை கிடைக்கவில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இத்தகைய மோசடியின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.
பணம் செலுத்துவதற்கு முன்பு அந்த சுற்றுப்பயண முகவை உரிமம் பெற்ற நிறுவனமா என்பது குறித்து சிங்கப்பூர் பயணத்துறைக் கழகம், சிங்கப்பூர் தேசிய பயண முகவைகள் சங்கம் ஆகியவற்றுடன் உறுதி செய்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறது.