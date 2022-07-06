மேலும் எட்டுப் பேர் அகதிகளாக தனுஷ்கோடி வருகை
ராமேஸ்வரம்: கடும் பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக இலங்கையில் இருந்து தமிழகத்திற்கு மேலும் எட்டுப் பேர் வருகை புரிந்துள்ளனர். தனுஷ்கோடியை அடுத்த அரிச்சல் முனை கடற்கரைப் பகுதிக்கு அகதிகளாக வந்துள்ள யாழ்ப்பாணம் பகுதியைச் சேர்ந்த லாவேந்திரன், சசிகலா கதிர், செல்வராஜ், விஜயகாந்த், கமலராணி, அயங்கரன், ஸ்ரீராம், நளினி ஆகியோரிடம் கடற்துரை காவல் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர்.
மத்திய, மாநில அரசுகள் நிரந்தர தீர்வுகாண வலியறுத்து
கொழும்பு: தமிழக மீனவர்கள் மேலும் ஐவரைக் கைது செய்த இலங்கை கடற்படையினர், அவர்களை காங்கேசன் கடற்படை முகாமுக்கு அழைத்துச் சென்று விசாரித்தனர். இலங்கை கடற்படையினரின் தொடர் அட்டூழியத்தால் கொந்தளித்துள்ள தமிழக மீனவர்கள், மத்திய, மாநில அரசுகள் இதற்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வுகாண வேண்டும் என வலியறுத்தி உள்ளனர். இதனிடையே, இலங்கை கடற்படை யினரால் அண்மையில் கைதான தமிழக மீனவர்கள் 12 பேருக்கும் இம்மாதம் 8ஆம் தேதி வரை சிறைத் தண்டனை விதித்து இலங்கை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
குப்பைத் தொட்டியில் வீசப்பட்ட 43 சவரன் தங்க நகை மீட்பு
குன்றத்தூர்: சென்னையை அடுத்த குன்றத்தூரில் தனியார் வங்கி ஏடிஎம் மைய குப்பைத் தொட்டியில் 43 சவரன் தங்க நகைகளைத் தனது கைப்பையுடன் வீசிவிட்டுச் சென்ற பெண் சிசிடிவி மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, மீட்கப்பட்ட நகைகள் அவரது குடும்பத்தினரிடம் பத்திரமாக ஒப்படைக்கப்பட்டது. அப்பெண் குன்றத்தூரைச் சேர்ந்தவர் என்பதும் மன அழுத்தத்தில் அவர் நீண்ட நாளாக இருந்து வருவதும் காவலர்களின் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
பார்வையற்றவர்களுக்கு உதவும்
பிரெய்லி வழிகாட்டும் வரைபடங்கள்
பார்வையற்ற மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு உதவுவதற்காக சென்னை சென்ட்ரல், எழும்பூர் ரயில் நிலையங்களின் நுழைவாயிலில் பிரெய்லி முறையிலான வழிகாட்டும் வரைப்படங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இப்படங்களைப் பயன்படுத்தி பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் ரயில்கள் பற்றிய தகவல்களை அறிந்துகொள்ளலாம். படம்: ஊடகம்