அந்தமானில் இரு தினங்களில் இருபது முறை ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம்
போர்ட் பிளேர்: அந்தமானில் கடந்த இரு தினங்களாக தொடர்ந்து ஏற்பட்ட நிலநடுக்கங்களால் பொதுமக்கள் மத்தியில் பீதி நிலவுகிறது. இரு தினங்களில் 20க்கும் மேற்பட்ட முறை ஏற்பட்ட நிலநடுக்கங்களால் சுனாமி பேரலை ஏற்படுமோ என பொதுமக்கள் அச்சம் அடைந்துள்ளனர். இந்த நிலநடுக்கங்கள் 4.4 புள்ளிகளாக ரிக்டர் அளவுகோளில் பதிவானது. எனினும், சுனாமி எச்சரிக்கை ஏதும் விடுக்கப்படவில்லை. மேலும், உயிருடற் சேதம் ஏதும் பதிவாகவில்லை.
ஏற்ற இறக்கமாகப் பதிவாகும் கொரோனா அன்றாடத் தொற்று எண்ணிக்கை
புதுடெல்லி: இந்தியாவில் அன்றாடத் தொற்று எண்ணிக்கை நேற்று முன்தினம் குறைவாகப் பதிவானது. நாடு முழுவதும் புதிதாக 13,086 பேருக்கு கிருமி தொற்றியது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. 19 பேர் பலியாகிவிட்டனர். ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்றாடத் தொற்று எண்ணிக்கை 16,103ஆகப் பதிவாகி இருந்தது. கடந்த சில தினங்களாகவே கொரோனா அன்றாடத் தொற்று எண்ணிக்கை ஏற்ற இறக்கமாகப் பதிவாகி வருகிறது. இதற்கிடையே, கேரளாவுக்கு வந்த பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவர் தொற்று பாதிப்புக்கு பலியாகிவிட்டார்.
பட்டப்பகலில் வங்கிக்குள் புகுந்து ரூ.1.25 கோடி கொள்ளை
ஜெய்ப்பூர்: பட்டப்பகலில் வங்கிக்குள் புகுந்து கொள்ளையர் கும்பல் 1.25 கோடி ரூபாய் கொள்ளையடித்துச் சென்ற சம்பவம் ராஜஸ்தானில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அங்கு நேற்று முன்தினம் அல்வார் மாவட்டத்தில் உள்ள தனியார் வங்கி கிளைக்குள் திடீரெனப் புகுந்த கொள்ளையர்கள் துப்பாக்கி, பயங்கர ஆயுதங்களைக் காட்டி வங்கி ஊழியர்களை மிரட்டி ரொக்கப்பணம், நகைகளைக் கொள்ளையடித்தனர். இதுகுறித்து காவல்துறை வழக்குப் பதிவு செய்து கொள்ளையர்களுக்கு வலைவீசி உள்ளது.
அடகுக் கடையில் ரூ.2 கோடி கொள்ளை
பெங்களூரு: அடகுக் கடைக்குள் புகுந்து ரூ.2 கோடி மதிப்பு உள்ள நகைகளைக் கொள்ளையடித்த இருவரை பெங்களூரு காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர். பெங்களூரு லக்கசந்திரா பகுதியில் அடகுக்கடை நடத்தி வருகிறார் பவர்லால். நேற்று முன்தினம் காலை 7 மணியளவில் இவரது ஊழியர் ஒருவர் கடையைத் திறந்து சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்தார். அப்போது நகை வாங்குவதுபோல் அங்கு வந்த இருவர், திடீரென துப்பாக்கியை காட்டி மிரட்டி, அவரைக் கட்டிப்போட்டனர். இதையடுத்து, மேலும் இருவர் அங்கு வர, நால்வருமாகச் சேர்ந்து கடையில் இருந்த 3.5 கிலோ தங்க நகைகள், 30 கிலோ வெள்ளி பொருள்களை கொள்ளையடித்துச் சென்றனர்.
அமர்நாத் யாத்திரைக்கு தற்காலிக தடை
ஸ்ரீநகர்: மோசமான வானிலை காரணமாக, அமர்நாத் யாத்திரை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. அங்குள்ள குகைக்கோவிலுக்குச் செல்ல பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்பட வில்லை. நடப்பாண்டில், இதுவரை 65 ஆயிரம் பக்தர்கள் குகைக் கோவிலில் பனிலிங்கத்தை தரிசித்துள்ளனர். தற்போது 6,500 பேர் கோவிலுக்கு அருகே உள்ள பகுதியில் தரிசனத்துக் காக காத்திருக்கின்றனர்.