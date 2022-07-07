ஆசிரியர்கள் அடிதடி; இடமாற்றம்
புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வெட்டன்விடுதி அரசுப் பள்ளியில் தமிழ் ஆசிரியர் தமிழ்ச்செல்வனும் ஆங்கில ஆசிரியர் சந்தோஷும் கட்டிப்புரண்டு சண்டை போட்டுக்கொண்டனர். இதனால் அவர்கள் வேறு பள்ளிகளுக்குப் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டதாக அதிகாரிகள் கூறினர்.
முகமூடி கொள்ளையர் அச்சம்
களக்காடு: நெல்லை மாவட்டம், களக்காடு கோவில்பத்து பகுதியில் இரவு நேரத்தில் முகமூடி அணிந்த கொள்ளை கும்பல் சுற்றிவருவதாக பிரத்தியேகப் படச்சாதனங்கள் மூலம் தெரியவந்துள்ளதால் அந்தப் பகுதி மக்கள் பீதி அடைந்து உள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
கோவில்பத்தில் டீக்கடை உரிமையாளர் ஒருவரின் வீட்டில் அண்மையில் நகை, பணம் கொள்ளை யடிக்கப்பட்டது. இதுவரை யாரும் கைது செய்யப்பட வில்லை என்பதைச் சுட்டிக்காட்டி உடனடி நடவடிக்கை எடுத்து, கொள்ளைக் கும்பலைப் பிடிக்கும்படி அதிகாரிகளை அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.
அரசுப் பள்ளிகளில் திரைப்பட விழா
சென்னை: மாணவர்கள், தொழில்முறைக் கலைஞர்களாக பரிணமிக்க வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தித் தரும் நோக்கத்தில் அரசுப் பள்ளிகளில் மாதந்தோறும் சிறார் திரைப்பட விழா கொண்டாடப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
காட்சி ஊடகத்தின் வாயிலாக உலகத்தைப் புதிய பார்வையில் மாணவர்களைக் காண வைப்பதும் வாழ்வியல் நற்பண்புகளை மேம்படுத்துவதுமே இம்முயற்சியின் முக்கிய நோக்கம். சிறார் திரைப்படத் திருவிழாவின் இறுதி நிகழ்ச்சி மாநில அளவில் ஒரு வாரத்துக்கு நடக்கும்.
அதில் 15 பேர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, உலக திரைப்படத்துறை பற்றி மேலும் அறிந்துகொள்ள வெளிநாட்டுக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவர்.
'சில்வர் ஸ்க்ரீன் ஆப்' என்ற கைபேசிச் செயலி உருவாக்கப்பட்டு, அதன் வாயிலாக அனைத்தும் ஒருங்கிணைக்கப்படும் என்று அரசு அறிவித்துள்ளது.
கைபேசி திருடும் கும்பல்
கோயம்புத்தூர்: வடஇந்தியாவைச் சேர்ந்த கைபேசித் திருட்டுக் கும்பல் ஒன்றைக் காவல்துறை அதிகாரிகள் பிடித்துள்ளனர். 22 முதல் 36 வரை வயதுள்ள மூன்று பேர் விசாரணைக் காவலில் வைக்கப்பட்டு விசாரிக்கப்படுவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
அந்தக் கும்பல் சிறார்களை ஏவிவிட்டு திருட்டு செயல்களில் ஈடுபட்டது தெரியவந்துள்ளது. சிறார் மூவர் கைதாகி உக்கடம் நகரில் உள்ள சிறார் இல்லத்துக்கு அனுப்பப்பட்டு உள்ளதாக கோவை நகர காவல்துறையை மேற்கோள் காட்டி ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
யானை தாக்கி விவசாயி பலி
ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் தாளவாடி வனச்சரகத்துக்கு உட்பட்ட தொட்டகாஜனூர் பகுதியைச் சேர்ந்த மல்லப்பா, 70, என்ற விவசாயி, தன் வாழைத் தோட்டத்தை நாசம் செய்த யானையை விரட்ட சென்றபோது யானை தாக்கி இறந்துவிட்டார் என்று வனத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். படம்: தமிழக ஊடகம்
'தொற்று குறையத் தொடங்கும்'
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஒரு வாரமாக கூடிவரும் கொரோனா தொற்று இன்னும் சில நாள்களுக்கு அதிகரித்து பிறகு கணிசமாகக் குறைந்து, கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்துவிடும் என்று மருத்துவ நிபுணர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.
கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 2,662 பேருக்குத் தொற்று ஏற்பட்டதாக அதிகாரிகள் நேற்று தெரிவித்தனர். தமிழ்நாட்டில் இப்போது 16,765 பேர் கொரோனாவுக்குச் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக நேற்று தகவல்கள் கூறின.
எம்.பி.யின் தங்க பேனா மாயம்
சென்னை: அதிபர் தேர்தல் எதிர்த்தரப்பு வேட்பாளர் யஷ்வந்த் சின்ஹா அண்மையில் தமிழகம் வந்து கன்னியாகுமரி காங்கிரஸ் கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் விஜய் வசந்த் உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் நிர்வாகிகளைச் சந்தித்து ஆதரவு திரட்டினார். அப்போது விஜய் வசந்த்தின் 1.50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பேனா மாயமாகிவிட்டது.
'மோன்ட்பிளாங்க்' என்ற அந்தப் பேனாவை அவரின் மறைந்த தந்தையும் தொழில் அதிபருமான வசந்தகுமாரின் நினைவாக விஜய் வசந்த் பயன்படுத்தி வந்துள்ளார்.
அந்தப் பேனா முனை தங்கத்தால் செய்யப்பட்டது. அதில், வைரமும் உள்ளது என்று காவல்துறையில் தாக்கலான புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.