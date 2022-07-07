கர்நாடகாவில் குரங்குகளுக்கு இரண்டு கோடி ரூபாய் செலவில் சிறப்புப் பூங்கா
பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் உள்ள சாமுண்டி மலைப்பகுதியில் குரங்குகளுக்கு என சிறப்புப் பூங்கா ஒன்றை அமைக்க அம்மாநில அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இந்தியாவில் முதல் முயற்சியாக இரண்டு கோடி ரூபாய் செலவில் சுமார் நான்கு ஏக்கர் பரப்பளவில் இந்தப் பூங்கா அமைக்கப்பட உள்ளதாக கிருஷ்ணராஜா தொகுதி எம்எல்ஏ ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார். முதுமை காரணமாக பல்வேறு பிரச்சினைகளை எதிர்கொண்டுள்ள குரங்குகளுக்கு உணவு, உறைவிடம், மருத்துவ கவனிப்பு ஆகியவற்றை வழங்குவதே இத்திட்டத்தின் நோக்கம் என்று அவர் கூறியுள்ளார்.
அறுவை சிகிச்சைக்காக மயக்க மருந்து கொடுக்கப்பட்ட இளம் பெண் மரணம்
திருவனந்தபுரம்: சில மாதங்களுக்கு முன்பு மருத்துவப் பணியாளர்களின் அலட்சியம் காரணமாக தாயும் சேயும் உயிரிழந்த கேரள மருத்துவமனையில் மேலும் ஒரு பெண் உயிரிழந்துள்ளார். மாற்றுத்திறனாளியான 27 வயது கார்த்திகா என்ற அந்தப் பெண்ணுக்கு காலில் அறுவை சிகிச்சை நடைபெற இருந்தது. இதற்காக கொடுக்கப்பட்ட மயக்க மருந்து காரணமாக கடந்த 2ஆம் தேதி அவர் உயிரிழந்து விட்டதாக உறவினர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். கார்த்திகாவின் மரணம் குறித்து உடனடியாக தங்களுக்கு தகவல் அளிக்குமாறு அவரது உறவினர்கள் மருத்துவமனை முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
குழந்தைகளுக்கு தொற்று ஏற்பட அதிக வாய்ப்பு: நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை
கோல்கத்தா: தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள தகுதி பெறாத 12 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளை கொரோனா தொற்றில் இருந்து பாதுகாப்பதில் கூடுதல் முனைப்பு காட்டப்பட வேண்டும் என நிபுணர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர். கோடைக்கால விடுமுறை முடிந்து பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டுள்ளதைச் சுட்டிக்காட்டும் நிபுணர்கள், தடுப்பூசி போடாத குழந்தைகளுக்கு தொற்று ஏற்பட அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கவலை தெரிவித்துள்ளனர். "குழந்தைகளுக்கு லேசான பாதிப்புகள்தான் ஏற்படுகின்றன என்றாலும், அவர்களுக்கு தொற்று விகிதம் அதிகரித்து வருகிறது என்று கோல்கத்தா மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவ மனையின் பேராசிரியரான திப்யேந்து ராய் சௌதுரி கூறியுள்ளார்.
எண்ணெய் ஏற்றுமதிக்கு கட்டுப்பாடு
புதுடெல்லி: உள்நாட்டில் தேவை அதிகரித்திருப்பதை அடுத்து, எண்ணெய் ஏற்றுமதிக்கு இந்திய அரசு கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. சீனாவைத் தொடர்ந்து இந்தியாவும் இத்தகைய நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது. முன்னதாக, உலக அளவில் எண்ணெய் இறக்குமதியில் மூன்றாம் இடத்திலுள்ள இந்தியா, அண்மைக்காலத்தில் ரஷ்யாவிடம் இருந்து குறைந்த விலையில், அதிக அளவிலான எண்ணெய்யை இறக்குமதி செய்தது.