சிங்கப்பூரில் முதல் உள்ளூர் குரங்கம்மைத் தொற்று
சிங்கப்பூரில் முதன்முதலாக ஒருவருக்கு உள்ளூரில் குரங்கம்மைத் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சு உறுதிப்படுத்தி உள்ளது. சிங்கப்பூரில் வசிக்கும் 45 வயது மலேசியரான ஆடவருக்கு குரங்கம்மைக் கிருமித்தொற்று புதன்கிழமை பரிசோதனை மூலம் தெரியவந்தது.
அவர் தேசிய தொற்றுநோய்த் தடுப்பு நிலையத்தில் சேர்க்கப்பட்டு இருக்கிறார் என்றும் அவரின் உடல் நிலை சீராக இருப்பதாகவும் அமைச்சு கூறியது.
சிங்கப்பூர் வந்த ஒருவருக்கு குரங்கம்மைத் தொற்று இருந்ததாக ஜூன் 21ஆம் தேதி அமைச்சு தெரிவித்தது. அவருக்கும் உள்ளூரில் தொற்று காணப்பட்ட வருக்கும் தொடர்பு இல்லை என்றும் அது குறிப்பிட்டது.
உள்ளூரில் குரங்கம்மைத் தொற்று உறுதியான ஆடவருடன் மூன்று பேர் அணுக்க தொடர்பில் இருந்ததாக புதன்கிழமை தெரியவந்தது. அந்த மூவரும் 21 நாள்கள் தனிமைப்படுத்தப்படுவர் என்றும் தடமறியும் நடைமுறை தொடர்வதாகவும் அமைச்சு தெரிவித்தது.
எண்ணெய் விலை
கொஞ்சம் கூடியது
எரிபொருள் எண்ணெய் விலை நேற்று சிறிது உயர்ந்தது. அமெரிக்காவின் வெஸ்ட் டெக்சஸ் நடுத்தர ரக கச்சா எண்ணெய் ஒரு பீப்பாய் US$99க்கும் அதிகமாக விற்கப்பட்டது. இருந்தாலும் இந்த வார விலையுடன் ஒப்பிடும்போது அது 8 விழுக்காட்டுக்கும் அதிகம் குறைவானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பொருளியல் மந்தநிலை ஏற்பட வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் அதனால் பயனீடு குறையலாம் என்றும் சென்ற மாதம் அச்சம் நிலவியது. அதன் காரணமாக விலை இறங்கு முகமாகியது. என்றாலும்கூட சந்தையில் எண்ணெய் கிடைப்பது தொடர்ந்து இறுக்கமாகவே இருந்து வருகிறது.
உக்ரேனில் ரஷ்யா படையெடுத்ததன் விளைவாக கடந்த மார்ச் மாதம் ஒரு பீப்பாய் எண்ணெய் விலை US$130ஐ தாண்டியது.
இதனிடையே, ரஷ்யாவின் எண்ணெய் விலையை பீப்பாய் ஒன்றுக்கு US$40 முதல் US$60 வரை வரம்புக்கு உட்படுத்த முயல்வது பற்றி அமெரிக்காவும் அதன் நேச நாடுகளும் விவாதித்து இருப்பதாக இந்த விவகாரத்துடன் தொடர்புடைய பிரமுகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
எண்ணெய் மூலம் ரஷ்யாவுக்கு கிடைக்கும் வருமானத்தைக் குறைப்பதற்கான பல்வேறு வழிகள் பற்றி அமெரிக்க நட்பு நாடுகள் ஆராய்ந்து வருகின்றன.
அதேவேளையில், தங்களுடைய பொருளியலுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளைக் குறைத்துக் கொள்ளவும் அவை முயன்று வருகின்றன. உலகிலேயே எண்ணெய்யை ஆக அதிகமாக இறக்குமதி செய்யும் சீனாவின் நிலவரங்களை வியாபாரிகள் அணுக்கமாகக் கண்காணித்து வருகிறார்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
பீப்பிள்ஸ் பார்க் சென்டரை ஒட்டுமொத்தமாக வாங்கலாம்
சைனா டவுனில் உள்ள பீப்பிள்ஸ் பார்க் சென்டர் கட்டடம் பொது ஏலக்குத்தகை மூலம் ஒட்டுமொத்த விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. தொடக்க விலை $1.8 பில்லியன் என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
இதைக் கணக்கிட்டுப் பார்க்கையில், ஒரு சதுரஅடி $2,620 என்ற விலைக்கு அதை அப்படியே வாங்க முடியும் என்று அந்தக் கட்டடத்தைச் சந்தைப்படுத்தும் 'இஆர்ஏ ரியால்டி நெட்வொர்க்' நிறுவனம் புதன்கிழமை தெரிவித்தது. கடந்த 2019ல் அந்தக் கட்டடம் $1.35 பில்லியன் தொடக்க விலையுடன் விற்பனைக்கு வந்தது.
பீப்பிள்ஸ் பார்க் சென்டர் கட்டடம் 1970ஆம் ஆண்டு கட்டப்பட்டது. அதில் கடைகளும் வீடுகளும் உள்ளன. அந்தக் கட்டடம் 95,467 சதுர அடி பரப்பளவுள்ள நிலத்தில் அமைந்து இருக்கிறது. மொத்த தரைப்பரப்பு 821,017 சதுர அடி. அந்தக் கட்டடத்தில் 13 மாடிகள் உள்ளன.
அதோடு 30 மாடி புளோக் ஒன்றும் இருக்கிறது. அதில் 324 கடைகளும் 256 அலுவலகங்களும் 120 வீடுகளும் ஒரு கார் பேட்டையும் உள்ளன. ஆகஸ்ட் 18ஆம் தேதி பிற்பகல் 3 மணியுடன் ஏலக்குத்தகை முடிவடையும்.