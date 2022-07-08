இளையராஜா, எம்.எஸ்.டோனிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த தமிழக முதல்வர்
சென்னை: மாநிலங்களவை உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவுக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். 'இசையால் நம் உள்ளங்களையும் மாநிலங்களையும் ஆண்ட 'இசைஞானி' இளையராஜா, நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவையில் உறுப்பினராய்ச் சிறப்புறச் செயல்பட வாழ்த்துகள்," என்று தமது டுவிட்டர் பதிவில் முதல்வர் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதேபோல் நேற்று பிறந்தநாள் கொண்டாடிய இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் தலைவர் எம்.எஸ்.டோனிக்கும் முதல்வர் வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
ரூ.1.55 கோடி மதிப்புள்ள கடத்தல் தங்கம் சென்னையில் பறிமுதல்
சென்னை: தாய்லாந்து தலைநகர் பேங்காக்கில் இருந்து கடத்தி வரப்பட்ட 1.55 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்கம் சென்னை விமான நிலையத்தில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த மிர்ஷித் அலி, சென்னையைச் சேர்ந்த முகம்மது ஷபீக் ஆகிய இருவரும் ஏர் ஆசியா விமானம் மூலம் சென்னை வந்தனர். சந்தேகத்தின் பேரில் இருவரையும் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனையிட்டபோது, உடலுக்குள் தங்கம் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது தெரிய வந்தது. இருவரிடம் இருந்தும் 2.5 கிலோ தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இதேபோல் மற்றொரு பயணியிடம் இருந்து 855 கிராம் தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
ஏமன் செல்ல முயன்றவர் கைது
சென்னை: ஏமன் நாட்டுக்குப் பயணம் மேற்கொள்ள மத்திய அரசு தடை விதித்துள்ள நிலையில், துபாய் மூலம் அங்கு செல்ல முயன்ற தமிழக ஆடவர் கைதானார். நேற்று முன்தினம் வேலூரைச் சேர்ந்த 51 வயதான சந்திரன் என்பவர் துபாய் செல்வதற்காக சென்னை விமான நிலையம் வந்தார். குடிநுழைவுச் சோதனையின்போது, அவர் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு ஏமன் சென்று ஆறு மாதங்கள் தங்கி இருந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவரது பயணத்துக்குத் தடைவிதித்த அதிகாரிகள், தடை செய்யப்பட்ட நாட்டுக்குச் சென்று வந்த காரணத்தால் விமான நிலைய காவல் துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர். இம்முறையும் அவர் துபாயில் இருந்து ஏமன் செல்லத் திட்டமிட்டிருந்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
தண்டவாளத்தின் மீது இரும்புத் துண்டுகள்: ரயிலைக் கவிழ்க்க சதி
மதுரை: தண்டவாளத்தில் இரும்புத் துண்டுகளை வைத்து குருவாயூர் விரைவு ரயிலைக் கவிழ்க்க சதி நடந்தது தெரிய வந்துள்ளது. நேற்று முன்தினம் மாலை மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் வழியாக சென்றுகொண்டிருந்த அந்த ரயில், தண்டவாளத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த பெரிய இரும்புத் துண்டுகள் மீது வேகமாக மோதியது. இதில் அந்த இரும்புத் துண்டுகள் உடைந்து சிதறின. இதையடுத்து ரயிலை நிறுத்திய ஓட்டுநர், பின்னர் இறங்கிப் பார்த்தபோது இரும்பு துண்டுகளைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார். இதுகுறித்து ரயில்வே காவல்துறை விசாரித்து வருகிறது. ரயிலைக் கவிழ்க்க சதி நடந்தது பயணிகள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது.