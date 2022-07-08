Home
கர்நாடகாவில் கனமழை;

மண்சரிவில் மூவர் பலி

பெங்­க­ளூரு: கர்­நா­டகா மாநி­லம் தட்­சிண கன்­னடா மாவட்­டம் பண்­டு­வால் பகு­தி­யில் மண் சரிந்து வீட்­டின் மீது விழுந்­த­தில் வீட்­டில் இருந்த கேரள மாநி­லத்­தைச் சேர்ந்த 3 ரப்­பர் தோட்ட கூலித் தொழி­லா­ளர்­கள் மண்­ணுக்­குள் புதைந்து உயி­ரி­ழந்து உள்­ள­னர். சம்­பவ இடத்­துக்கு வந்த காவல்­து­றை­யி­னர் உயி­ரி­ழந்த தொழிலா­ளர் ­க­ளின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரி­சோ­த­னைக்­காக அரசு மருத்­து­வ­ம­னைக்கு அனுப்பி வைத்­த­னர்.

இதற்­கி­டையே கர்­நா­ட­கா­வின் கட­லோரப் பகு­தி­களில் அதிக கன­மழை எச்­ச­ரிக்கை விடுக்­கப்­பட்டு உள்­ளது. பெங்­க­ளூரு, கர்­நா­ட­கா­வின் கட­லோ­ரப் பகு­தி­கள் மற்­றும் மல்­நாடு பகு­தி­களில் கன­ம­ழை­யால் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

இந்த நிலையில் கேர­ளா­வில் இம்மாதம் 9ஆம் தேதி வரை கன­ம­ழைக்கு வாய்ப்பு உள்­ளது என்று வானிலை ஆய்வு நிலை­யம் தெரி­வித்­துள்­ளது. கேர­ளா­வில் மாநி­லம் முழு­வ­தும் கன­மழை பெய்து வரு­கிறது.

இந்­திய வானிலை ஆய்வு மையம் வெளி­யிட்­டுள்ள அறிக்­கை­யின்­படி கேர­ளா­வில் வரு­கிற 9ஆம் தேதி வரை கன­மழை தொடர வாய்ப்பு உள்­ள­தா­க­வும் மலை­யோர மாவட்­டங்­களில் மழை­யின் தாக்­கம் அதி­க­மாக இருக்­கும் என்­றும் தெரி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

அறுவருக்கு தூக்கு தண்டனை;

கருணை மனு நிராகரிப்பு

புது­டெல்லி: அதி­பர் ராம்­நாத் கோவிந்த் பதவிக் காலம் முடி­வ­டை­யும் தறு­வா­யில் உள்­ளது. கடந்த ஐந்து ஆண்டு ­களில் தனது பதவிக் காலத்­தில் ஆறு பேரின் தூக்கு தண்­டனை கருணை மனுக்­களை அவர் நிரா­க­ரித்து உள்­ளார். 2012ஆம் ஆண்­டில் டெல்­லி­யில் நிர்­ப­யாவை கூட்டு பாலி­யல் பலாத்­கா­ரம் செய்து கொடூ­ர­மாக கொலை செய்த குற்­ற­வா­ளி­க­ளுக்கு தூக்கு தண்­டனை விதிக்­கப்­பட்­டது. இவர்­க­ளது கருணை மனுக்­க­ளை­யும் அவர் நிரா­க­ரித்­துள்­ளார்.

ஓடும் பேருந்­தில் நடந்த இந்­தக் கொடூ­ர­மா­ன சம்­ப­வம் நாடு முழு­வ­தும் அதிர்ச்சி அலையை ஏற்­ப­டுத்­தி­யது. இது தொடர்­பாக முகேஷ்­சிங், வினய் சர்மா, அக்­‌ஷய் குமார் சிங், பவன்­குப்தா உள்­பட ஆறு பேர் கைது செய்­யப்­பட்­ட­னர்.

இதில் முக்­கிய குற்­ற­வா­ளி­யாக இருந்த ராம்­சிங் விரைவு நீதி­மன்­றத்­தில் விசா­ரணை நடந்து கொண்­டி­ருக்­கும்­போது திகார் சிறையில் தூக்­குப்­போட்டு தற்­கொலை செய்துகொண்­டார். அதில் ஒரு­வர் சிறார் என்­ப­தால் சிறார் சிறை­யில் அடைக்­கப்­பட்டு பின்­னர் விடு­விக்­கப்­பட்­டார். மற்ற நால்­வ­ருக்கு தூக்கு தண்­டனை விதிக்­கப்­பட்­டது.

கருணை மனு நிரா­க­ரிக்­கப்­பட்ட இதர இரண்டு பேரில் ஒரு­வர், மனைவி, ஐந்து குழந்­தை­களை உயி­ரோடு எரித்­துக் கொன்ற பீகா­ரைச் சேர்ந்த ஜகத்­ராய். கடை­சி­யாக சஞ்­சய் என்­ப­வ­ரின் கருணை மனுவையும் அதி­பர் நிரா­க­ரித்­துள்­ளார்.