கர்நாடகாவில் கனமழை;
மண்சரிவில் மூவர் பலி
பெங்களூரு: கர்நாடகா மாநிலம் தட்சிண கன்னடா மாவட்டம் பண்டுவால் பகுதியில் மண் சரிந்து வீட்டின் மீது விழுந்ததில் வீட்டில் இருந்த கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த 3 ரப்பர் தோட்ட கூலித் தொழிலாளர்கள் மண்ணுக்குள் புதைந்து உயிரிழந்து உள்ளனர். சம்பவ இடத்துக்கு வந்த காவல்துறையினர் உயிரிழந்த தொழிலாளர் களின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இதற்கிடையே கர்நாடகாவின் கடலோரப் பகுதிகளில் அதிக கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு உள்ளது. பெங்களூரு, கர்நாடகாவின் கடலோரப் பகுதிகள் மற்றும் மல்நாடு பகுதிகளில் கனமழையால் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில் கேரளாவில் இம்மாதம் 9ஆம் தேதி வரை கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது என்று வானிலை ஆய்வு நிலையம் தெரிவித்துள்ளது. கேரளாவில் மாநிலம் முழுவதும் கனமழை பெய்து வருகிறது.
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி கேரளாவில் வருகிற 9ஆம் தேதி வரை கனமழை தொடர வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் மலையோர மாவட்டங்களில் மழையின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அறுவருக்கு தூக்கு தண்டனை;
கருணை மனு நிராகரிப்பு
புதுடெல்லி: அதிபர் ராம்நாத் கோவிந்த் பதவிக் காலம் முடிவடையும் தறுவாயில் உள்ளது. கடந்த ஐந்து ஆண்டு களில் தனது பதவிக் காலத்தில் ஆறு பேரின் தூக்கு தண்டனை கருணை மனுக்களை அவர் நிராகரித்து உள்ளார். 2012ஆம் ஆண்டில் டெல்லியில் நிர்பயாவை கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொடூரமாக கொலை செய்த குற்றவாளிகளுக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. இவர்களது கருணை மனுக்களையும் அவர் நிராகரித்துள்ளார்.
ஓடும் பேருந்தில் நடந்த இந்தக் கொடூரமான சம்பவம் நாடு முழுவதும் அதிர்ச்சி அலையை ஏற்படுத்தியது. இது தொடர்பாக முகேஷ்சிங், வினய் சர்மா, அக்ஷய் குமார் சிங், பவன்குப்தா உள்பட ஆறு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இதில் முக்கிய குற்றவாளியாக இருந்த ராம்சிங் விரைவு நீதிமன்றத்தில் விசாரணை நடந்து கொண்டிருக்கும்போது திகார் சிறையில் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார். அதில் ஒருவர் சிறார் என்பதால் சிறார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டு பின்னர் விடுவிக்கப்பட்டார். மற்ற நால்வருக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
கருணை மனு நிராகரிக்கப்பட்ட இதர இரண்டு பேரில் ஒருவர், மனைவி, ஐந்து குழந்தைகளை உயிரோடு எரித்துக் கொன்ற பீகாரைச் சேர்ந்த ஜகத்ராய். கடைசியாக சஞ்சய் என்பவரின் கருணை மனுவையும் அதிபர் நிராகரித்துள்ளார்.