14 வயது மாணவியைச் சீரழித்த
பள்ளி மாணவர்கள் மூவர் கைது
கடலூர்: பள்ளியில் உடன்படிக்கும் 14 வயதுச் சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த மாணவர்கள் மூன்று பேர் கடலூரில் கைதாகினர். அங்குள்ள கிராமப் பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவி, ஒரு மாணவரைக் காதலித்துள்ளார். இருவரும் பேசிக்கொள்வதை காணொளியாகப் பதிவு செய்த மூன்று மாணவர்கள், அதைக் காண்பித்து மாணவியை மிரட்டி உள்ளனர். பின்னர், மாணவியை தங்களில் ஒருவரது வீட்டுக்கு வரவழைத்து பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆட்படுத்தி உள்ளனர். மேலும், அதையும் காணொளியாகப் பதிவு செய்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
மாநிலங்களவை உறுப்பினராக நியமனம்: மோடிக்கு நன்றி தெரிவித்த இளையராஜா
சென்னை: மாநிலங்களவை எம்பியாக தன்னை நியமனம் செய்த பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு இளையராஜா நன்றி தெரிவித்துள்ளார். தற்போது இசை கச்சேரிக்காக அமெரிக்கா சென்றுள்ள அவர், அங்கிருந்தபடியே தமக்கு வாழ்த்து சொன்ன அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து உள்ளார். "இசை, கலை, கலாசாரத்தின் அழகை நமது சமூகத்தினரிடம் கொண்டு சேர்க்க கிடைத்துள்ள பெரிய வாய்ப்பாக இதனை கருது கிறேன். இந்திய அரசின் இந்த அங்கீகாரம் இசை, கலையை ஆர்வமாகவும், தொழிலாகவும் செய்ய இளையர்களை தூண்டுவதாக அமையும்," என்று இளையராஜா கூறியுள்ளார்.
ஹஜ்ஜுப் பெருநாள்: ஒரே நாளில் ரூ.10 கோடிக்கு ஆடுகள் விற்பனை
கிருஷ்ணகிரி: ஹஜ்ஜுப் பெருநாளையொட்டி தமிழகம் முழுவதும் ஆடுகள் விற்பனை அதிகரித்துள்ளது. இந்நிலையில் கரூர் மாவட்டம், குந்தாரப்பள்ளி ஆட்டுச்சந்தையில் ஒரே நாளில் சுமார் பத்துக் கோடி ரூபாய்க்கு ஆடுகள் விற்பனையாகின. நேற்று முன்தினம் அங்கு பத்தாயிரம் ஆடுகள் விற்பனைக்குக் குவிந்தன. குறைந்தபட்சம் 20,000 முதல் 50,000 ரூபாய் வரை ஆடுகள் விற்பனையானதாக வியாபாரிகள் கூறினர். நேற்று முன்தினம் சுமார் இருபதாயிரம் பேர் ஆடுகள் வாங்க குவிந்தனர்.
திருட வந்த வீட்டில் தூங்கியதால் காவல்துறையிடம் சிக்கிய திருடன்
மதுரை: திருடப் புகுந்த வீட்டில் களைப்பு மிகுதியால் அசந்து தூங்கிய திருடன் வசமாக சிக்கினான். மதுரையைச் சேர்ந்த 21 வயதான நடராஜன் என்ற இளையர் நேற்று முன்தினம் இரவு அவனியாபுரத்தில் பூட்டிக் கிடந்த ரத்தினவேல் என்பவரது வீட்டுக்குள் நுழைந்து கைவரிசை காட்ட முயன்றார். நள்ளிர வில் வீடு திரும்பிய ரத்தினவேல் வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு இருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்து, உள்ளே சென்று பார்த்தபோது அங்கு நடராஜன் தூங்கிக்கொண்டிருந்தார். தகவலறிந்த காவல்துறையினர் விரைந்து வந்து திருடனைக் கைது செய்தனர். விசாரணையில், களைப்பாக இருந்ததால் திருட வந்த இடத்திலேயே தூங்கியதாக நடராஜன் கூறினார்.