ராஜஸ்தானில் ஆர்எஸ்எஸ் மாநாடு
ஜுன்ஜுனு: ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் மூன்று நாள் கூட்டம் ராஜஸ்தானின் ஜுன்ஜுனு நகரில் வியாழக்கிழமை தொடங்கியது. ஆர்எஸ்எஸ் நூற்றாண்டு விழாவை 2025ஆம் ஆண்டில் கொண்டாடுவது குறித்தும் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பை விரிவுபடுத்த கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் பற்றியும் கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
கேரளாவில் மழை எச்சரிக்கை
திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் தென்மேற்குப் பருவமழை தீவிரம் அடைந்துள்ளது. அதனை அடுத்து கொல்லம், திருவனந்தபுரம் ஆகிய இரண்டு மாவட்டங்களைத் தவிர மற்ற அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் இன்று மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்த பல நாள்களில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடந்தே இந்தியா சுற்றிய தம்பதி
ஆந்திராவில் 15 ஆண்டுகள் ஆசிரியராக வேலை பார்த்த, கேரளா கோட்டயத்தைச் சேர்ந்த பென்னி கொட்டரதில், 53, அவரின் மனைவி மோலி பென்னி, 46, ஆகிய இருவரும் 2021 டிசம்பர் 1ஆம் தேதி கன்னியாகுமரியில் இருந்து நடைப் பயணத்தைத் தொடங்கி இந்தியா முழுவதும் நடந்து 2022 ஜூலை 3ஆம் தேதி கன்னியா குமரி வந்தனர். நடப்பதன் முக்கியத்துவத்தையும் குழந்தை இல்லாத தம்பதியர் சேர்ந்து நடந்தால் குழந்தை பாக்கியம் ஏற்படக்கூடும் என்ற புரிந்துணர்வை மேம்படுத்தவும் தாங்கள் இந்தியா முழுவதும் நடந்ததாக இவர்கள் கூறினர். படம்: இந்திய ஊடகம்
கொவிட்-19: புதிதாக 38 பேர் பலி
புதுடெல்லி: இந்தியாவில் நேற்றுக் காலை வரைப்பட்ட 24 மணி நேரத்தில் கொரோனாவுக்குப் புதிதாக 38 பேர் பலியாகிவிட்டனர். புதிதாக 18,815 பேரை கிருமி தொற்றியது என்று மத்திய சுகாதார அமைச்சு கூறியது.
வாழ்த்து, எதிர்ப்பு, பதிலடி
புதுடெல்லி: திபெத்திய மதத் தலைவர் தலாய் லாமா கடந்த 6ஆம் தேதி 87வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடினார். அவருக்குப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரி வித்தார். அதற்கு சீனா எதிர்ப்பு தெரிவித்தது. இதற்குப் பதிலடியாக, தலாய் லாமா இந்தியாவின் விருந்தாளி என இந்திய வெளியுறவு அமைச்சு குறிப்பிட்டது.