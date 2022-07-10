ப.சிதம்பரம் வீட்டு பீரோ சாவி கிடைத்தது; சிபிஐ சோதனை
சென்னை: சீனர்களுக்கு முறைகேடாக விசா பெற்று தந்த தாகத் தொடரப்பட்ட வழக்கில் முன்னாள் மத்திய நிதி அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் மற்றும் அவரது மகன் கார்த்திக்குச் சொந்தமான இடங்களில் மே 18ஆம் தேதி சிபிஐ அதிகாரி கள் சோதனை நடத்தினர். அப்போது சென்னை நுங்கம் பாக்கம் சிதம்பரம் வீட்டின் ஓர் அறையில் உள்ள ஒரு பீரோ வின் சாவி, லண்டன் சென்ற சிதம்பரம் குடும்பத்தினரிடம் இருந்தது. தற்போது அவர்கள் திரும்பி வந்துவிட்டதால் சாவி யைப் பெற்று அந்த பீரோவை திறந்து சிபிஐ அதிகாரிகள் நேற்று சோதனை நடத்தினர். அப்போது, சிதம்பரமும் கார்த்தி யும் வீட்டில் இல்லை.
மோதலின் விளைவு மரணம், காயம்
ஜோலார்பேட்டை: கிருஷ்ணகிரியிலிருந்து வாணியம்பாடி நோக்கி நேற்று காலை கார் ஒன்று சென்றுகொண்டிருந்தது. நாட்டறம் பள்ளி சண்டியூர் மேம்பாலத்தில் சென்றபோது கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலை நடுவே உள்ள தடுப்புச் சுவற்றில் மோதிய கார், எதிர்த்திசையில் வந்த மற்றொரு கார் மீது மோதியது. இரு கார்களிலும் இருந்த 11 பேர் பலத்த காயம் அடைந்தனர். நரசிம்மன் என்னும் 92 வயது முதியவர் உயிரிழந்தார்.
கோடநாடு மர்மம்; தொழிலதிபர் வீட்டில் சோதனை, விசாரணை
சென்னை: கோடநாடு கொலை, கொள்ளை வழக்கில் விசா ரணைக்கு முன்னிலையாகி உள்ள கோவை தொழிலதிபர் செந்தில்குமாரின் அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பில் காவல்துறை அதிகாரிகள் நேற்று சோதனை நடத்தினர். சென்னை நந்த னம் சிஐடி நகரில் உள்ள அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பில் கோவை சரக டிஐஜி முத்துசாமி தலைமையிலான தனிப்படை சோதனை நடத்தி, விசாரித்து வருகிறது.
திமுக ஆட்சியில் கட்டியதை திமுக பிரமுகரே இடித்துத் தள்ளினார்
கரூர்: கரூர் மாவட்டம், வடக்கு பாளையம் பகுதியில், கடந்த 1996-2001 திமுக ஆட்சியில் பேருந்து நிழற்குடை ஒன்று கட்டப்பட்டது. அந்த ஊர்மக்கள் பயன்படுத்தி வந்த நிலையில் திடீரென்று இரவோடு இரவாக நிழற்குடை இடிக்கப்பட்டது. காவல் துறை விசாரித்தபோது, திமுக இளைஞரணி அமைப்பாளர் திருமூர்த்தி என்பவர் அதனை இடித்ததாகத் தெரியவந்தது. மீண்டும் அதனைக் கட்டித் தரு வதாக உறுதி அளித்தும் அவர் எதுவும் செய்யாததால் 200க்கும் மேற்பட்டோர் கரூர்-திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் திடீர் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அந்தச் சாலையில் இரண்டு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
ஏரி, குளங்களில் மண் எடுக்கலாம்
சென்னை: தமிழக அரசு வெளியிட்டு உள்ள அறிக்கையில், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் மாவட்டங்களைத் தவிர இதர மாவட்டங்களை சேர்ந்த விவசாயிகள் ஏரி, குளங்களில் இலவசமாக வண்டல் மண் எடுத்து பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.