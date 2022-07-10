Home
﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

மேலும் 18,840 பேருக்கு தொற்று

புதுடெல்லி: கொரோனா தொற்றுப் பாதிப்பு நாள்தோறும் ஏற்ற இறக்கமாக பதிவாகி வருகிறது. நேற்று முன்தினம் நாட்டில் புதிதாக மேலும் 18,840 ஆயிரம் பேருக்கு கிருமி தொற்றியது. 43 பேர் மாண்டுவிட்டனர். இதையடுத்து கிருமித்தொற்றால் உயிரிழந்தோரின் மொத்த எண்ணிக்கை 525,386 ஆக அதிகரித்தது. நேற்று முன்தினம் 1,226,795 பேருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

ஜார்க்கண்ட் முதல்வரின் அரசியல் ஆலோசகர் வீட்டில் சோதனை

ராஞ்சி: ஜார்க்கண்ட் மாநில முதல்வர் ஹேமந்த் சோரனின் அரசியல் உதவியாளர் பங்கஜ் மிஸ்‌ரா வீட்டில் அமலாக்கத்துறை சோதனை நடத்தி உள்ளது. சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றத்தில் ஈடுபட்டதாக அவர் மீது குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது. மாநிலம் தழுவிய அளவில் 18 இடங்களில் அதிகாரிகள் நடத்திய சோதனையின்போது சில முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக ஊடகங்கள் தெரிவித்தன.

முதல்வர் நியமனத்தை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் உத்தவ் மனு

மும்பை: மகாராஷ்டிர முதல்வராக ஏக்நாத் ஷிண்டேவை நியமித்தது செல்லாது என்று தெரிவித்துள்ளார் சிவசேனா கட்சித் தலைவர் உத்தவ் தாக்கரே. முதல்வர் நியமனம் தொடர்பாக ஆளுநர் எடுத்துள்ள இந்த முடிவு தவறானது என்று குறிப்பிட்டுள்ள அவர், இது தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்துள்ளார். அவரது மனு மீதான விசாரணை 11ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது.

வீட்டில் இருந்தபடி வேலை:

73% நிறுவனங்கள் விருப்பம்

மும்பை: சுமார் 73 விழுக்காடு இந்திய நிறுவனங்கள் தங்களது ஊழியர்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே பணியாற்றுவதைதான் விரும்புவதாக அண்மைய ஆய்வு முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன. இது தொடர்பாக சிபிஆர்இ சவுத் ஏசியா என்ற பிரபல கருத்து சேகரிப்பு நிறுவனம் ஆய்வு மேற்கொண்டது. அதில், வாரத்தில் மூன்று நாள்கள் மட்டும் ஊழியர்கள் அலுவலகத்துக்கு வந்தால் போதும் என்றும் நிறுவனங்கள் விரும்புவது தெரியவந்துள்ளது.

2,000 இணையத்தளங்கள் முடக்கம்

மும்பை: இந்தியாவில் இருந்து இயக்கப்படும் 2,000 இணையத் தளங்களை இந்தோனீசியா, மலேசியா ஆகிய நாடுகளில் செயல்படும் இணைய ஊடுருவல் குழுக்கள் முடக்கி உள்ளன. நூபுர் சர்மாவுக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து அக்குழுக்கள் இவ்வாறு செய்ததாக குஜராத் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.