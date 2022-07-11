Home
quick-news-icon

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

1 mins read
3bd5f735-2f87-4c8c-949c-cf86eec20438
பாக். வீரர்கள் அளித்த இனிப்புஇந்திய-பாகிஸ்தான் எல்லைப் பகுதியான வாகாவில் பக்ரீத் பண்டிகையை முன்னிட்டு நேற்று இந்திய எல்லைக்காவல் பாதுகாப்புப் படையினருக்கு (இடம்), பாகிஸ்தான் பாதுகாவல் வீரர்கள் இனிப்பு வழங்கி தங்களுடைய மகிழ்ச்சியைப் பரிமாறிக்கொண்டனர். படம்: ஏஎஃப்பி -

மூளைக்காய்ச்சல்: 8 பேர் பலி

திஸ்பூர்: கடும் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட அசாமில் ஜப்பானிய மூளைக்காய்ச்சல் பரவி வருகிறது. கடந்த ஒன்பது நாள்களில் மட்டும் ஜப்பானிய மூளைக் காய்ச்சலுக்கு எட்டுப் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

கவுகாத்தி மற்றும் அசாமில் ஒவ்வோர் ஆணடும் ஜப்பானிய மூளைக்காய்ச்சல் மற்றும் மலேரியா பரவி பலர் மடிகின்றனர். குறிப்பாக, மழைக்கால வெள்ளப் பருவத்தில் வேகமாகப் பரவும் இந்த காய்ச்சல் மே மாதத்தில் தொடங்கி அக்டோர் மாதம் வரை நீடிக்கிறது. அசாமில் கடந்த 9 நாள்களில் மட்டும் ஜப்பானிய மூளைக்காய்ச்சலால் 82 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தேசிய சுகாதார இயக்கம் தெரிவித்துள்ளது.

திருப்பதியில் ஏழுமலையான்

தரிசனம் 5 மணி நேரம் ரத்து

திருப்பதி: திருப்பதியில் ஏழுமலையான் தரிசனம் நாளை

12 ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை ஐந்து மணி நேரம் ரத்து செய்யப்பட உள்ளதாக தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது. கோயில் ஆழ்வாா் திருமஞ்சனத்தின் போது ஏழுமலையான் கோயில் முழுவதும் கருவறை முதல் வெளிவாயில் வரை சுத்தப்படுத்தப்படும். அதன்படி, வரும் ஜூலை 16 ஆம் தேதி ஆனி மாத இறுதி நாள் ஆனிவார ஆஸ்தானம் என்னும் ஆண்டு கணக்கு சமா்ப்பிக்கும் தினத்தை முன்னிட்டு ஜூலை 12 ஆம் தேதி கோயில் முழுவதும் சுத்தப்படுத்தப்பட உள்ளது. இதனால் அன்று காலை 6 முதல் முற்பகல் 11 மணி வரை ஏழுமலையான் தரிசனம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.