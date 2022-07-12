கூடுதல் ஆசிரியர்கள் நியமனம்
கும்பகோணம்: கும்பகோணம் அருகே திப்புராஜபுரத்தில் உள்ள அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில் நடைபெற்ற விழாவில், கூடுதல் வகுப்பறைகளுக்கான கட்டடங்களையும் அறிவியல், கணினி ஆய்வுக் கூடங்களையும் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி திறந்து வைத்தார். அதன்பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், அரசுப் பள்ளிகளில் சேர்க்கப்படும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக அதிகரித்து வரும் நிலையில், அதற்குத் தகுந்தாற்போல் ஆசிரியர்களும் கூடுதலாக நியமனம் செய்யப்பட உள்ளனர். வகுப்பறைகளும் தொடர்ந்து விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு திறக்கப்படும் என்றார்.
ரூ.1 கோடி திமிங்கில எச்சம் பறிமுதல்
நாகப்பட்டினம்: நாகை மாவட்டம், வேதாரண்யம் அருகே உள்ள செம்போடையில் ரூ.1 கோடி மதிப்பிலான அம்பர் கிரீஸ் என்ற திமிங்கில எச்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இதனை இருசக்கர வாகனங்களில் கடத்திச் சென்று விற்பனை செய்ய முயன்ற வேதாரண்யத்தைச் சேர்ந்த ஆண்டவர், 41, சிவலிங்கம், 47, மணிவாசகன், 41, இளையராஜா, 37, ஓம்பிரகாஷ், 51, சரவணன், 44, ஆகிய ஆறு பேரையும் கோடியக்கரை வனத்துறையினர் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
3.5 லட்சம் மாணவிகள் விண்ணப்பம்
சென்னை: மூவலூர் ராமாமிர்தம் உயர்கல்வித் திட்டத்தின் படி, தமிழகம் முழுவதும் உள்ள 358,304 மாணவிகள் மாதாமாதம் ரூ.1,000 நிதியுதவி பெற விண்ணப்பித்துள்ளனர் என்று உயர்கல்வித்துறை தகவல் தெரிவித்துள்ளது. பெண்களின் உயர்கல்வி தடைபட்டுப் போகக்கூடாது என்ற நோக்கத்தில், அரசுப்பள்ளிகளில் படித்து கல்லூரியில் பயிலும் மாணவிகளின் படிப்பு முடியும் வரை அவர்களது வங்கிக் கணக்குகளில் மாதம் ரூ.1,000 உதவித்தொகை நேரடியாகச் செலுத்தப்படும் என அரசு அறிவித்திருந்தது.
தடுப்பூசி போடுவது அவசியம்
சென்னை: கொவிட்-19 தொற்றின் தாக்கம் இன்னும் அகலவில்லை என்பதை உணர்ந்து நமது உயிரைப் பாது காக்க தடுப்பூசியைப் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்று முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். நேற்று நடந்த மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம்களில் 17 லட்சத்து 55 ஆயிரத்து 364 பேருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளதாகவும் முதல்வர் டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.
காவிரி ஆற்றில் குளிக்கத் தடை
தர்மபுரி: ஒகேனக்கல்லில் நீர்வரத்து அதிகரித்து வருவதால் காவிரி ஆற்றில் குளிக்கவும் பரிசல் இயக்கவும் தடை விதித்து தர்மபுரி ஆட்சியர் சாந்தி உத்தரவிட்டுள்ளார். காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் தொடர்ந்து மழை பெய்வதால், கர்நாடகாவின் கேஆர்எஸ், கபினி அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்து, நிரம்பும் நிலையில் உள்ளன. கர்நாடகா அணைகளின் நீர் திறப்பால் நீர்வரத்து எந்த நேரத்திலும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால் காவிரி ஆற்றில் குளிக்கவும் பரிசல் இயக்கவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆயிரமாண்டு பழமையான தொட்டி
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள புளியம்பட்டி கிராமத்தில் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய கல் தொட்டி ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து வரலாற்று ஆர்வலர் மகிழ்வேல் பாண்டியன் கூறுகையில், ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் நம் முன்னோர், இறந்தவர் உடல்களை வைத்து சடங்குகள் செய்ய இதனை பயன் படுத்தியதாக வரலாறு கூறுகிறது. உடலை வைப்பதற்கு வசதியாக, தொட்டியின் தலைப்பகுதி உயரமாகவும் கீழ் பகுதி பள்ளமாகவும் உள்ளது என்றார். படம்: ஊடகம்