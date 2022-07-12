நாடு முழுதும் புதிதாக 16,678 பேருக்கு கிருமித்தொற்று உறுதியானது
புதுடெல்லி: நாடு முழுவதும் புதிதாக மேலும் 16,678 பேருக்கு கொரோனா கிருமி தொற்றியது. அதற்கு முன்பு, தொடர்ச்சியாக நான்கு நாள்களுக்கு அன்றாடத் தொற்று எண்ணிக்கை 18 ஆயிரத்தைக் கடந்துவிட்ட நிலையில், சனிக்கிழமை பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை குறைந்தது. நேற்று முன்தினம் தொற்று பாதிப்பால் மேலும் 26 பேர் உயிரிழந்துவிட்டனர். மொத்த பலி எண்ணிக்கை 525,454ஆக உயர்ந்துள்ளது.
தேர்தலைச் சந்திக்கத் தயாரா என மோடிக்கு சந்திரசேகர ராவ் சவால்
ஹைதராபாத்: பிரதமர் மோடிக்கு துணிச்சல் இருந்தால் உடனடியாக ஆட்சியைக் கலைத்துவிட்டு தேர்தலைச் சந்திக்கத் தயாரா என தெலுங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் சவால் விடுத்துள்ளார். அவ்வாறு மத்திய அரசு கலைக்கப்பட்டால், தெலுங்கானாவிலும் தனது தலைமையிலான ஆட்சியைக் கலைத்துவிட்டு தேர்தலைச் சந்திக்கத் தயார் என அவர் கூறியுள்ளார். முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ்வுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் இடையேயான மோதல் நாளுக்கு நாள் வலுத்து வருகிறது.
ஆறு மாதங்களில் 10,350 தீ விபத்துகள்
புதுடெல்லி: கடந்த ஆறு மாதங்களில் மட்டுமே டெல்லியில் 10,350 தீ விபத்துகள் நிகழ்ந்துள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது. இந்த விபத்துகளில் சிக்கி 60 பேர் பலியாகிவிட்டதாக டெல்லி தீயணைப்புத் துறையின் கட்டுப்பாட்டுச் சேவை மையம் தெரிவித்துள்ளது. கடந்த ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 30ஆம் தேதி வரையில், கட்டுப்பாட்டு மைய அதிகாரிகளுக்கு விபத்து குறித்து 16,763 அவசர அழைப்புகள் வந்துள்ளன என்றும் இவற்றில் 10,379 அழைப்புகள் தீ விபத்து தொடர்பானவை என்றும் அம்மையம் கூறியுள்ளது.
சுகேஷிடம் ரூ.1.5 கோடி லஞ்சம் பெற்ற 81 சிறை அதிகாரிகள் மீது வழக்கு
புதுடெல்லி: அரசியல் தரகர் சுகேஷ் சந்திரசேகரிடமிருந்து மாதந்தோறும் ரூ.1.5 கோடி லஞ்சம் பெற்றதாக டெல்லி சிறை அதிகாரிகள் 81 பேர் மீது வழக்குப் பதிவாகியுள்ளது. சிறையில் சுகேஷுக்குப் போதுமான வசதிகளைச் செய்து கொடுப்பதற்காக இந்த லஞ்சம் அளிக்கப்பட்டதாக விசாரணையில் தெரிய வந்தது. இரட்டை இலை சின்னம் முடக்கப்பட்டபோது அதை பெற்றுத் தருவதாக இவர் அக்கட்சியினரிடம் பேரம் பேசி ஏமாற்றியதாக பரபரப்புத் தகவல் வெளியானது. இதேபோல் ஏராளமானோரிடம் அவர் மோசடி செய்து பணம் கறந்துள்ளார். இதையடுத்து பல்வேறு தரப்பினர் அளித்துள்ள புகார்களின் பேரில், அவர் மீது பல வழக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.