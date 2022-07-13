வழிபாட்டுத் தலங்களின் குத்தகைக் கட்டணம் மறுஆய்வு
வழிபாட்டுத் தலங்கள் அமைந்துள்ள நிலப்பகுதிகளுக்கான குத்தகைக் கட்டணம் குறையக்கூடும் என்று சமய அமைப்புகள் எதிர்பார்க்கின்றன.
இத்தகைய நிலப் பகுதிகளுக்கான குத்தகைக் கட்டணம் குறித்து அரசாங்கம் மறுஆய்வு செய்கிறது. சமய அமைப்புகள் சில, குத்தகையைப் புதுப்பிக்க இயலாமல் திணறுவதால் இந்த மறுஆய்வு இடம்பெறுகிறது.
இதுகுறித்த மேல்விவரங்கள் விரைவில் வெளியிடப்படும் என்று தேசிய வளர்ச்சி அமைச்சும் சிங்கப்பூர் நில ஆணையமும் தெரிவித்துள்ளன.
குத்தகைக் கட்டணம் குறைந்தால் பராமரிப்பு, புதுப்பிப்பு போன்ற இதர செலவுகளைச் சமாளிப்பது எளிதாக இருக்கும் என்று சமய அமைப்புகள் கருதுகின்றன.
பிரச்சினையின்போது நண்பர்களை நாடும் பதின்ம வயதினர்
பதின்ம வயதுகளின் இறுதியில் இருக்கும் பிள்ளைகளில் பெரும்பாலோர் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வுகாண பெற்றோரையோ மனநல ஆலோசகர்களையோ நாடுவதில்லை.
இவர்கள் நண்பர்களை நாடுகிறார்கள் அல்லது தாங்களே பிரச்சினையைத் தீர்க்க முயல்கிறார்கள் என்று அண்மைய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. ஆனால் தங்கள் பிள்ளைகள் தேவையேற்படும்போது தங்களையே முதலில் நாடுவார்கள் என்பது பெற்றோரின் நம்பிக்கை. அவசியமென்றால் நிபுணத்துவ உதவிக்கு ஏற்பாடு செய்யவும் பெற்றோர் தயாராக உள்ளனர். 'டிஎம்டி' அறநிறுவனம் நடத்திய அண்மை ஆய்வு மனநல ஆதரவுக்கு உதவி நாடுவதன் தொடர்பில் பெற்றோருக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் இடையே கருத்து இடைவெளி இருப்பதைக் காட்டுகிறது. சென்ற ஆண்டு செப்டம்பர், அக்டோபர் மாதங்களில் நேரடியாக இந்தக் கருத்தாய்வு நடத்தப்பட்டது.