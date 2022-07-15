ஹோட்டல் அறையில் பணத்தைத் திருடியவருக்கு மூன்று மாதம் சிறை
ஃபேர்மோண்ட் ஹோட்டலில் தூய்மைப் பராமரிப்பு ஊழியராகப் பணிபுரிந்தவர் ஹோட்டல் அறையில் தங்கிய விருந்தினர் பாதுகாப்புப் பெட்டியில் வைத்திருந்த கிட்டத்தட்ட $5,000ஐக் களவாடினார்.
மலேசியாவைச் சேர்ந்த சரவணன் கண்ணன், திருடிய குற்றத்தை நேற்று முன்தினம் ஒப்புக்கொண்டார். அவருக்கு மூன்று மாதச் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
அறையில் தங்கிய திருவாட்டி குவோ மெய் யீ, சிவப்பு அன்பளிப்புப் அட்டைகளில் பணத்தை வைத்திருந்தார். ஓட்டலில் நடைபெற இருந்த தமது மகனின் திருமணத்தில் அவருக்கு கொடுக்க திருவாட்டி குவோ அந்தப் பணத்தை வைத்திருந்தார். அவரது அறையைச் சுத்தம் செய்ய சென்ற சரவணன் பணத்தைத் திருடியதாகக் கூறப்பட்டடது.
வேலை உதவித் திட்டத்தில் ஏமாற்றி $36,000 பெற முயன்றவருக்கு சிறை
அரசாங்கத்தை ஏமாற்றி $36,000 மதிப்புள்ள மானியங்கள் பெற முயன்ற ஸ்பா கூட இயக்குநருக்கு ஏழு வாரம் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
வேலை உதவித் திட்டத்தின்வழி மானியம் பெற முயன்றார் 31 வயது டியர்டிரியா டான் ஸோங் லின். கிங்ஸ் ஸ்பாவில் 28 பேர் வேலை செய்ததாகக் காட்டிய போலி ஆவணங்களை அவர் அதற்காக தயாரித்தார்.
ஆனால் அவர்கள் அந்த நிறுவனத்தில் பணிபுரியவில்லை என்றும் நிறுவனத்திடமிருந்து சம்பளம் பெறவில்லை என்றும் அரசுத் தரப்பு துணை வழக்கறிஞர் கிரேஸ் டியோ கூறினார்.
டான் நேற்று குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார். அவரது சிறைத்தண்டனை வரும் 28ஆம் தேதி தொடங்கும்.
அவரது கணவருக்கு எதிராகவும் குற்றச்சாட்டுகள் தொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கொவிட்-19 சூழலில் நிறுவனங்களுக்கு உதவும் வேலை இழப்பைத் தடுக்கவும் வேலை உதவித் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. அதன்கீழ், உள்ளூர் ஊழியர்களுக்கு தரப்பட்ட சம்பளத்தில் ஒரு பகுதியை அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொண்டது.
சிங்கப்பூர், ஜப்பான் மின்னிலக்கப் பொருளியலில் மேம்பட்ட ஒத்துழைப்பு
சிங்கப்பூரும் ஜப்பானும் மின்னிலக்கப் பொருளியலில், குறிப்பாக 5ஜி கட்டமைப்பு, மற்ற புதிய தொழில்நுட்பங்களில் ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்த இணங்கியுள்ளன. செயற்கை நுண்ணறிவிலும் இணையப் பாதுகாப்பிலும் ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்தவும் அவை இணங்கின.
தொடர்பு, தகவல் அமைச்சர் ஜோசஃபின் டியோ, ஜப்பானிய உள்துறை, தொடர்பு அமைச்சர் கனெகோ யாசூஷி இருவரும் நேற்று முன்தினம் சுவிஸ்ஹோட்டல் தி ஸ்டாம்ஃபர்ட் ஹோட்டலில் சந்தித்தனர்.
தகவல், தொடர்பு இருநாட்டு ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்தும் கூட்டறிக்கையில் அவர்கள் கையெழுத்திட்டனர். சந்திப்பின்போது ஜப்பானின் முன்னாள் பிரதமர் ஷின்சோ அபேயின் மறைவுக்கு திருமதி டியோ தமது இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொண்டார்.
மீண்டும் தொடங்கியது குதூகலமான ஜப்பான் சுற்றுலா
இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சிங்கப்பூரிலிருந்து 25 பேர் நேற்றுமுன்தினம் சுற்றுலாவுக்காக ஜப்பான் புறப்பட்டனர். குழுவாக செல்லும் அவர்கள் ஹொக்காய்டோவையும் ஜப்பானின் வடகிழக்குப் பகுதிகளையும் சுற்றிப் பார்க்கவுள்ளனர். மொத்தம் எட்டு நாள்கள் அவர்கள் ஜப்பானில் இருப்பர்.
ஜேடிபி பயண நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்த சுற்றுலாவில் சென்றிருக்கும் சுற்றுப்பயணிகளில் 90 விழுக்காட்டினர் 50 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள்.
கொவிட்-19 சூழலுக்குப் பின்னர் ஜூன் மாதத் தொடக்கத்தில் ஜப்பான் தன் எல்லைகளை சுற்றுப் பயணிகளுக்குத் திறந்துவிட்டது. குறிப்பாக தொற்று அபாயம் குறைவாக உள்ள பகுதிகளுக்கு மட்டும் அவர்கள் செல்ல முடியும். ஜப்பானுக்குச் சுற்றுலாப் பயணிகள் குழு சுற்றுலாவில் மட்டுமே செல்ல முடியும். அவர்கள் கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிந்திருக்க வேண்டும்.