﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

கால்வாய்க்குள் விழுந்த ஆடவரை மீட்கும் பணியாளர்கள். படம்: SG Road Vigilante/ஃபேஸ்புக் -
விசாரணைக்கு வரத் தவறிய வழக்கறிஞர்

குடிநுழைவு தொடர்பான விவகாரங்கள் சம்பந்தப்பட்ட வழக்கு விசாரணையில் தம் கட்சிக்காரரைப் பிரதிநிதிக்க, வழக்கறிஞர் சார்ல்ஸ் இயோ யாவ் ஹுவெய் (படம்) நேற்று மாவட்ட நீதிமன்றத்திற்கு வரத் தவறினார்.

சீர்திருத்தக் கட்சியின் முன்னாள் தலைவரான இயோ, பிரிட்டனில் அடைக்கலம் நாட தாம் திட்டமிட்டதாக கடந்த சனிக்கிழமை தம் இன்ஸ்டகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தார்.

இந்த வழக்குடன் தொடர்பில்லாத குற்றங்களுக்காக இயோ மீது முன்னதாக குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டிருந்தது. நேற்றைய வழக்குடன் தொடர்புடைய சாட்சியைச் சந்திப்பதற்காக வியட்னாமுக்குச் செல்ல இயோவுக்கு கடந்த மாதம் அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தது.

அப்போது இவருக்கு $10,000 பிணை வழங்கப்பட்டிருந்தது. கடந்த புதன்கிழமையும் சிங்கப்பூரைவிட்டு செல்ல இவருக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருந்தது. கடந்த சனிக்கிழமை சிங்கப்பூர் திரும்பியிருக்க வேண்டிய இவர், இங்கு வரவில்லை என்று மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் நேற்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

கடற்பாலத்தில் மோட்டார்சைக்கிள், கார் விபத்து; நால்வர் மருத்துவமனையில்

கடற்பாலத்தில் நேற்று முன்தினம் இரவு நிகழ்ந்த விபத்து ஒன்றில் சிக்கிய நால்வர் கூ டெக் புவாட் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டனர்.

காரும் மோட்டார்சைக்கிளும் ஒன்றோடு ஒன்று மோதிக்கொண்ட இந்த விபத்து குறித்து இரவு 11.20 மணிக்கு தனக்குத் தகவல் அளிக்கப்பட்டதாக சிங்கப்பூர் குடிமைத் தற்காப்புப் படை தெரிவித்தது.

காரின் 45 வயது ஆண் ஓட்டுநர், 26 வயது ஆண் மோட்டார்சைக்கிளோட்டி, மோட்டார்சைக்கிளில் பின்னால் அமர்ந்திருந்த 27 வயது பெண், அடையாளப்படுத்தப்படாத மற்றொருவர் ஆகியோர் அந்த நால்வர்.

சிங்கப்பூர்-மலேசியா தரைவழி எல்லையில் ஒரு மாதத்திற்குள் நிகழ்ந்திருக்கும் மூன்றாவது விபத்து இது.

கால்வாய்க்குள் விழுந்து 30 நிமிடங்கள் சிக்கித் தவித்த ஆடவர் மீட்பு

புளோக் 22 ஹேவ்லக் சாலையில் உள்ள கால்வாய் ஒன்றுக்குள் நேற்று முன்தினம் நடுத்தர வயது ஆடவர் ஒருவர் விழுந்தார். அதற்குள் அவர் விழுந்த 30 நிமிடங்களுக்குப் பிறகே அவர் மீட்கப்பட்டார்.

இந்தச் சம்பவத்தைக் காட்டும் காணொளி ஒன்று சமூக ஊடகங்களில் வலம் வந்தது. அதில், மருத்துவ உதவியாளர்கள் ஐவர், கால்வாயில் இருந்து ஆடவரைத் தூக்கி அவரைத் தூக்குப்படுக்கையில் படுக்கவைப்பதைக் காண முடிந்தது. அந்த ஆடவருக்கு முதுகில் காயம் ஏற்பட்டதாக அறியப்படுகிறது.

நேற்று முன்தினம் மாலை 4.50 மணியளவில் உதவி கோரி தனக்கு அழைப்பு வந்ததாக சிங்கப்பூர் குடிமைத் தற்காப்புப் படை கூறியது. அந்த ஆடவர் சுயநினைவுடன் சிங்கப்பூர் பொது மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டார்.

இந்நிலையில், ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் செய்திக்குழு நேற்று சம்பவ இடத்துக்குச் சென்று பார்வையிட்டது. அப்போது ஜாலான் புசார் நகர மன்ற ஊழியர்கள் சிலர், அந்த கால்வாயில் இருந்து மரக்கிளைகளையும் இலைகளையும் அகற்றிக்கொண்டு இருந்தனர்.