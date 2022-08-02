சென்னையில் தங்கம்
விலை குறைந்தது
சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.160 குறைந்து 38,360க்கு நேற்று விற்பனை செய்யப்பட்டது. சென்னையில் தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்றத்தில் இருந்த நிலையில் தற்போது கிராமுக்கு 20 ரூபாய் விலை குறைந்துள்ளது.
இதேபோல வெள்ளியின் விலை கிராமுக்கு 40 காசுகள் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.63.30 ஆக விற்பனை செய்யப்பட்டு உள்ளது. ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை ரூ.63,300ஆக விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
திருமலை நாயக்கர் அரண்மனை;
குறும்பட படப்பிடிப்புக்குத் தடை
மதுரை: மதுரை திருமலை நாயக்கர் அரண்மனையில் குறும்படங்கள், 'போட்டோ சூட்' எடுக்க நிரந்தரமாக தடை விதித்து மதுரை மண்டல தொல்லியல் துறை உதவி இயக்குநர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
உலகப் பிரசித்தி பெற்ற மதுரை திருமலை நாயக்கர் அரண்மனை 17ஆம் நூற்றாண்டில் மன்னர் திருமலை நாயக்கரால் கட்டப்பட்டது. இந்த அரண்மனை, பிரமாண்ட தூண்களுக்கு பெயர்பெற்றது.
கடந்த 1971ஆம் ஆண்டு திருமலை நாயக்கர் அரண்மனை, தேசிய நினைவு சின்னமாக அறிவிக்கப் பட்டது. இதற்கிடையே, திருமலை நாயக்கர் அரண்மனையில் கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு முதல் படப்பிடிப்புகள் நடத்த தடை விதிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் அங்கு குறும்படங்கள், விளம்பரம் மற்றும் திருமணம் தொடர்பான நிழற்படங்கள் அனுமதியின்றி எடுக்கப்படுவதாக புகார் எழுந்தது. இதையடுத்து மதுரை திருமலை நாயக்கர் அரண்மனையில் குறும்படங்கள், 'போட்டோ சூட்' எடுக்க மதுரை மண்டல தொல்லியல் துறை உதவி இயக்குநர் நிரந்தரத் தடை விதித்துள்ளார்.