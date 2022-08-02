மேற்கு வங்க அமைச்சரவையை மாற்றியமைக்க மம்தா முடிவு
கோல்கத்தா: ஆசிரியர் பணி நியமன முறைகேடு தொடர்பாக மேற்கு வங்கத்தின் முன்னாள் கல்வி அமைச்சர் பார்த்தா சட்டர்ஜி கைது செய்யப்பட்டதை அடுத்து, தற்போதைய அமைச்சரவை முற்றிலும் கலைக்கப்பட்டு புதிய அமைச்சரவை அமைக்கப்படும் என்று வதந்திகள் பரவுவதாக அம்மாநில முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்தார். அவ்வாறு ஏதும் நடக்கப்போவதில்லை என்றார் அவர். ஆனால் அமைச்சரவையில் சில மாற்றங்கள் கொண்டுவரப்படும் என்று அவர் தெரிவித்தார்.
வேனில் மின்சாரம் பாய்ந்ததில் குறைந்தது பத்து பேர் மரணம்
கோல்கத்தா: மேற்கு வங்க மாநிலம் கூச் பெஹார் அருகில் சென்றுகொண்டிருந்த வேனில் மின்சாரம் பாய்ந்ததை அடுத்து, குறைந்தது பத்து பேர் மாண்டனர். சம்பவம் நிகழ்ந்தபோது அந்த வேனில் ஏறத்தாழ 27 பேர் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. காயமடைந்தோர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
இடிந்து விழுந்த புதிய பாலம்;
ஊழியர்கள் பலர் காயம்
பாட்னா: பீகார் மாநிலத்தில் பாலம் ஒன்றைத் ஊழியர்கள் கட்டிக்கொண்டிருந்தபோது திடீரென அது இடிந்து விழுந்ததில் பலர் காயமுற்றனர். பாதிக்கப்பட்ட ஊழியர்கள் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பப்பட்டனர். அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தால் இந்தச் சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளதாக பீகாரின் எதிர்க்கட்சி அரசியல்வாதிகள் குறைகூறுகின்றனர். பாலம் கட்டும் பணியில் இரு சிறுவர்களும் ஈடுபட்டுக்கொண்டிருந்தனர் என்றும் இதை அதிகாரிகள் மூடி மறைத்துள்ளனர் என்றும் கூறப்படுகிறது.
பஞ்சாப்பின் ஆம் ஆத்மி கவுன்சிலர் சுட்டுக்கொலை
சண்டிகர்: பஞ்சாப் மாநிலம் மலேர்கோட்லா மாவட்டத்தில் ஆம் ஆத்மி கட்சியைச் சேர்ந்த நகராட்சி கவுன்சிலர் தமது பயிற்றுவிப்பாளருடன் உடற்பயிற்சிக்கூடத்தில் உடற்பயிற்சி செய்துகொண்டிருந்தபோது அடையாளம் தெரியாத நபரால் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டார்.
அந்தத் தாக்குதலைத் தொடர்ந்து, கவுன்சிலர் முகம்மது அக்பர் சம்பவ இடத்திலேயே மாண்டார். மற்றவர்கள் அங்கு ஓடி வருவதற்குள் துப்பாக்கிக்காரன் அங்கிருந்து தப்பி ஓடியதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்தக் கொலை தொடர்பாக பஞ்சாப் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்துகின்றனர்.