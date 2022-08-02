இந்தோனீசியாவில் ஏழு ஆண்டு காணாத விலைவாசி உயர்வு
ஜகார்த்தா: இந்தோனீசியாவில் ஏழு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு பணவீக்கம் அதிகரித்துள்ளது.
சென்ற ஜூலை மாதம், பணவீக்கம் 4.94 விழுக்காடு உயர்வு கண்டது. இது, 2015ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு அதிக விலை உயர்வாகும்.
சிவப்பு மிளகாய், சமையல் எண்ணெய், சின்ன வெங்காயம் போன்ற உணவுப் பொருள்களின் விலை உயர்வே பணவீக்க உயர்வுக்கு முக்கிய காரணமாகும். அத்துடன் கனமழை போன்ற வழக்கத்துக்கு மாறான பருவநிலை, விநியோகச் சங்கிலி இடையூறுகள் போன்றவையும் விலைவாசி உயர்வுக்கு வழிவகுத்ததாக புளூம்பெர்க் தரவு கூறியது.
டுட்டர்டேவிற்கு எதிரான விசாரணைக்கு மார்கோஸ் மறுப்பு
மணிலா: பிலிப்பின்சில் ஆட்சி மாற்றத்திற்குப் பிறகு, டுட்டர்டேயிற்கு எதிரான விசாரணையை மீண்டும் தொடங்க ஒத்துழைக்குமாறு அனைத்துலக குற்றவியல் நீதிமன்றம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
டுட்டர்டேயின் போதைப்பொருளுக்கு எதிரான போருக்கு ஆதரவளிக்கும் தற்போதைய அதிபர் மார்கோஸ் நீதிமன்ற விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்கமாட்டேன் என்று கூறினார்.
கொவிட்-19 தடுப்பூசிக்கான நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர், "உள்நாட்டில் விசாரணை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும்போது, அனைத்துலக விசாரணை தேவையில்லை.
"நாங்கள் அனைத்துலக நீதிமன்றத்தின்கீழ் இல்லை. எனவே அவர்களுக்குப் பதிலளிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை," என்றார்.