எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் வீட்டுப் பொருள்களை 'ஜப்தி' செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவு
சென்னை: தாம் இயக்கிய திரைப்படத்தை விளம்பரப்படுத்தி யதற்காக செலுத்த வேண்டிய ரூ.76 ஆயிரத்தை வழங்காததை அடுத்து, இயக்குநரும், நடிகர் விஜய்யின் தந்தையுமான எஸ்.ஏ.சந்திரசேகரின் வீட்டுடன் கூடிய அலுவலகப் பொருள்களை, 'ஜப்தி' செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு 'சட்டப்படி குற்றம்' என்ற படத்தை இயக்கித் தயாரித்திருந்தார் எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர். இந்தப் படத்தை விளம்பரப்படுத்தியது தொடர்பாக தனியார் நிறுவனம் ஒன்றுக்கு அவர் பணம் தர வேண்டியிருந்தது. இதையடுத்து அந்நிறுவனம் சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடுத்தது. அம்மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம், ஜப்தி உத்தரவைப் பிறப்பித்தது. நேற்று முன்தினம் இந்த உத்தரவின்படி நீதிமன்ற ஊழியர்கள் சந்திரசேகரின் அலுவலகத்துக்குச் சென்றபோது, அங்கு இருந்தவர்கள் தடுத்து நிறுத்தினர். இதையடுத்து காவல்துறை உதவியை நீதிமன்ற ஊழியர்கள் நாடி உள்ளனர்.
ஒரு கோடி வீடுகளுக்கு தேசிய கொடி விநியோகிக்கும் தமிழக பாஜக
சென்னை: நாட்டின் 75ஆவது சுதந்திரதின கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக தமிழகம் முழுவதும் சுமார் ஒரு கோடி வீடுகளுக்கு இந்திய தேசிய கொடியை விநியோகிக்க தமிழக பாஜக முடிவு செய்துள்ளது. மேலும், சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்கள் குறித்து இளையர்கள் முழுமையாக அறிந்து கொள்ளும் விதமாக அவர்களைப் பற்றி பள்ளி, கல்லூரிகளில் பேச்சுப்போட்டி நடத்தப்படுகிறது. மேலும், மிதிவண்டிப் பேரணி உள்ளிட்ட விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகளுக்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக 'வீடு தோறும் தேசிய கொடி' என்ற திட்டத்தின் கீழ் இம்மாதம் 13ஆம் தேதி முதல் 15ஆம் தேதி வரை அனைத்து வீடுகளிலும் தேசிய கொடி ஏற்ற மத்திய அரசு அறிவுறுத்தி உள்ளது.
பேங்காக்கில் இருந்து தங்கம் கடத்தி வந்த நால்வர் சென்னையில் கைது
சென்னை: தாய்லாந்து தலைநகர் பேங்காக்கில் இருந்து கடத்தி வரப்பட்ட ரூ.63 லட்சம் மதிப்புள்ள தங்கம் சென்னை விமான நிலையத்தில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இது தொடர்பாக நால்வர் கைதாகினர். நேற்று முன்தினம் சென்னை வந்திறங்கிய இவர்களது நடவடிக்கைகளால் சந்தேகமடைந்த அதிகாரிகள், நால்வரையும் தனித்தனியாக சோதனையிட்டனர். அப்போது, நால்வரும் தங்களுடைய உள்ளாடைக்குள் தங்கம், வெள்ளிப் பொருள்களை மறைத்து வைத்திருப்பது தெரியவந்தது. அவர்களிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. தங்களுக்குக் கிடைத்த ரகசியத் தகவலின் பேரில் கண்காணிப்புப் பணியை தீவிரப்படுத்தி உள்ளதாக சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.