ஊழல் செய்து கடனில் சிக்கிய குஜராத்: கெஜ்ரிவால் பிரசாரம்

காந்திநகர்: குஜராத் மாநிலத்தில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதற்காக கிர் சோம்நாத் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற பிரசாரக் கூட்டத்தில் ஆம் அத்மி கட்சி அமைப்பாளரும் டெல்லி முதல்வருமான அரவிந்த் கெஜ்ரி வால் பங்கேற்றுப் பேசினார். "மக்களுக்குத்தான் நான் இல வசங்களை வழங்குகிறேன். அமைச்சா்களுக்கோ, ஒப்பந்த தாரா்களுக்கோ இலவசங்கள் எனது அரசு வழங்கு வதில்லை. இதுவரை இலவ சங்களை அளிக்காத குஜராத் அரசுக்கு ரூ.3.5 லட்சம் கோடி கடன் உள்ளது. இதற்கு ஊழல்தான் காரணம்," என்று பேசினார்.

கார் வந்ததால் நின்ற விமானம்

புதுடெல்லி: டெல்லி இந்திரா காந்தி அனைத்துலக விமானநிலையத்தின் 2வது முனைய பகுதியில் இண்டிகோ விமானம் ஒன்று பீகாரின் பாட்னா நகருக்குப் புறப்பட்டுச் செல்ல நேற்றுக் காலை தயாரானது. அப்போது, விமானத் தின் மூக்குப் பகுதி எனப்படும் முன்பகுதியில் மாருதி கார் ஒன்று வந்து நின்றது. அதன் பின்னர் அந்த கார் செயல் படவில்லை. இதனால் விமானம் புறப்பட்டுச் செல்வதில் தடங்கல் ஏற்பட்டது. பயணிகள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளானார்கள். நீண்டநேர தாமதத்திற்குப் பின்னர் விமானம் புறப்பட்டுச் சென்றது.

ஜூலையில் ரூ.600 கோடிக்கு 'யுபிஐ'

புதுடெல்லி: இந்தியாவில் ஜூலை மாதத்தில் மட்டும் 'யுபிஐ' மூலம் 600 கோடி ரூபாய்க்குப் பரிவர்த்தனை நடந்து சாதனை படைத்துள்ளது என்று பிரதமர் மோடி பாராட்டி உள்ளார். மேலும், புதிய தொழில்நுட்பங்களை ஏற்றுக்கொள் வதற்கும் செய்வதற்கும் மக்களின் கூட்டு முயற்சியைக் குறிக்கிறது இது எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.

250 பன்றிகள் கொன்று ஒழிப்பு

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவின் கண்ணூர் பகுதியில் ஆப்பிரிக்கன் பன்றிக் காய்ச்சல் பரவுவது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து கண்ணூர் மாவட்ட நிர்வாகம் பன்றிகளை அழிக்க உத்தரவிட்டது. அதன்படி பண்ணைகளில் உள்ள சுமார் 250 பன்றிகளைக் கொன்று ஒழிப்பதற்கான பணி நேற்று தொடங்கியது.

சமூக ஊடகங்களில் தேசிய கொடி

புதுடெல்லி: பிரதமர் மோடி நேற்று டுவிட்டர் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டார்."இந்தியாவின் 75வது சுதந்திர தினத்தை யொட்டி நமது மூவர்ண தேசிய கொடியை கொண்டாட நம் தேசம் தயாராகி வருகிறது. எனது சமூக வலைத்தளப் பக்க முகப்பில் தேசிய கொடியை வைத்துள்ளேன். அதேபோல நீங்கள் அனைவரும் இன்று முதல் இம்மாதம் 15ஆம் தேதி வரை உங்களின் சமூக வலைத்தளப் பக்கங்களில் காட்சிப்படமாக தேசிய கொடியை வைக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்," என்று அவர் பதிவிட்டுள்ளார்.