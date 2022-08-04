சீமான்: திராணியில்லாத கட்சிகள்
சென்னை: ஆங்கிலேயரால் வெல்ல முடியாத இந்திய சுதந்திர போராட்ட வீரரான தீரன் சின்னமலையின் 217வது நினைவு நாளையொட்டி சென்னை கிண்டியில் உள்ள அவரது சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தி பேசிய 'நாம் தமிழர் கட்சி'யின் தலைமை ஒருங்கிணைப்
பாளர் சீமான், "தமிழகத்தில் எந்த கட்சிக்கும் தனித்துப் போட்டியிடத் திராணி இல்லை. ஆனால் எங்களால் தனித்துப் போட்டியிட முடியும்," என்று சவால் விடுத்துள்ளார்.
அன்புமணி கோரிக்கை
சென்னை: கல்லூரி பேராசிரியர்கள் பணியிட மாற்ற கலந்தாய்வு ஆண்டுதோறும் நடத்த வேண்டும் என்று பா.ம.க. தலைவர் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார். கல்லூரி பேராசிரியர்களுக்கு நியாயமான முறையில் பணியிட மாறுதல் கிடைப்பதை தமிழக அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று டுவிட்டர் பதிவில் அவர் கேட்டுக் கொண்டார்.
சித்ரா கணவருக்கு சிக்கல்
சென்னை: சென்னை பிரபல சின்னத்திரை நடிகை சித்ரா கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் தன்னை மாய்த்துக் கொண்டார். அவரை தற்கொலைக்குத் தூண்டியதாக அவரது கணவர் ஹேம்நாத் கைது செய்யப்பட்டார். இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறை குற்றப்பத்திரிகையை திருவள்ளூர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தது. இந்த வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஹேம்நாத் மனு தாக்கல் செய்தார். ஆனால் சித்ராவை தற்கொலை செய்யத் தூண்டியதாக அவரது கணவர் ஹேம்நாத் மீது தொடரப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்ய முடியாது என்று உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. நேற்று முன்தினம் வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது நடிகை சித்ராவின் தந்தை காமராஜ் சார்பில் வாதிட்ட வழக்கறிஞர் டி. செல்வம், "படப்பிடிப்பு முடிந்து வீடு வந்ததும் ஏராளமான கேள்விகளை கேட்டு, சித்ராவின் நடத்தையில் சந்தேகம் கொண்டு, மனுதாரர் அவரை கொடுமை செய்துள்ளார்," என்றார்.