டெல்லியில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்று முழங்கிய மோடியின் சகோதரர்
புதுடெல்லி: பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி டெல்லியில் நேற்று முன்தினம் அகில இந்திய நியாய விலைக்கடை சங்கத்தி னர் நடத்திய ஆர்ப்பாட்டத்தில் பிரதமர் மோடியின் இளைய சகோ தரர் பிரகலாத் மோடி கலந்து கொண்டார். அவர் அச்சங்கத்தின் துணைத் தலைவராகப் பொறுப்பு வகிக்கிறார். நியாய விலைக் கடைகளில் விற்கப்படும் சமையல் எண்ணெய், பருப்பு, அரிசி, கோதுமை, சீனி உள்ளிட்ட உணவுப் பொருள்களில் வீணாகும் பொருள்களுக்கான இழப்பீட்டை மத்திய அரசு தர வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை அச்சங்கம் வலியுறுத்தி வருகிறது. ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது மத்திய அரசுக்கு எதிராக பிரகலாத் மோடி முழக்கங்கள் எழுப்பினார்.
கொலைக்குப் பின் தலைமறைவானவர் 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கைது
சண்டிகர்: கொலை வழக்கில் சிக்கி முப்பது ஆண்டுகளாக தலைமறைவாக இருந்தவர் பிடிபட்டார். ஹரியானா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஓம்பிரகாஷ் என்பவர் ராணுவத்தில் பணியாற்றி வந்தார். எனினும் பல்வேறு சிறு குற்றங்களில் ஈடுபட்டதை அடுத்து அவர் பணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார். அதையடுத்து தொடர்ந்து திருட்டு வேலைகளில் ஈடுபட்டு வந்த ஓம்பிரகாஷ், கடந்த 1992ஆம் ஆண்டு பிவானி என்ற பகுதியில் கொள்ளையடிக்க முயன்றபோது, ஒருவரைக் கத்தியால் குத்திக் கொன்றுவிட்டு தலைமறைவானார். அதன் பிறகு காவல்துறையிடம் அவர் பிடிபடவே இல்லை. ஒளிந்து வாழ்ந்து வந்தபோதிலும் போஜ்புரி மொழிப் படங்களில் நடித்து வந்தார் ஓம்பிரகாஷ். இதுவரை 28 படங்களில் நடித்துள்ள அவரைப் பற்றி கிடைத்த தகவல்களை அடுத்து ஹரியானா காவல்துறையினர், படப்பிடிப்பில் நடித்துக் கொண்டிருக்கும்போதே அவரைக் கைது செய்தனர்.
வழிகாட்டி நெறிமுறைகள் வெளியீடு
புதுடெல்லி: இந்தியாவில் குரங்கம்மையால் எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மற்றவர்கள் அந்நோயில் இருந்து தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கான வழிகாட்டி நெறிமுறை களை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது. "பாதிக்கப்பட்டவரை மற்றவர்களிடம் இருந்து தனிமைப்படுத்த வேண்டும். இரு கைகளையும் அடிக்கடி கழுவ வேண்டும் அல்லது கிருமி நாசினியால் சுத்தம் செய்ய வேண்டும். தொற்றுக்கு ஆளானவர் கள் அருகில் இருந்தால் முகக்கவசம், கையுறைகளை அணிய வேண்டும்," என சுகாதார அமைச்சு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
வாட்ஸ்அப் கணக்குகள் முடக்கம்
புதுடெல்லி: 2.21 மில்லியன் இந்தியர்களின் வாட்ஸ்அப் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டு உள்ளதாக அந்நிறுவனம் தெரி வித்துள்ளது. விதி மீறல்கள் தொடர்பாக நிறுவனத்துக்கு வந்த புகார்கள், தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையிலும் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டு இருப்பதாக அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.