கத்தரிக்கோலால் இருவரைத் தாக்கியதாகக் குற்றச்சாட்டு
முகம்மது ஷாபிக் முகம்மது அன்வார், 21, என்பவர் கத்தரிக்கோலால், ஐந்து மணி நேரத்தில் இரண்டு பேரைக் குத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.
அவர் மீது நேற்று இரண்டு குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டன. ஆபத்தான ஆயுதத்தைக்கொண்டு வேண்டுமென்றே காயம் விளைவித்ததாக அந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் கூறுகின்றன.
தாக்கப்பட்டவர்களில் ஒருவர் லிம் ராயன், 20, என்பவர். இவர் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை இரவு சுமார் 8.30 மணிக்கு சிராங்கூன் அவென்யூ 4, புளோக் 212 அருகே உள்ள கார்ப்பேட்டையில் தாக்கப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
பாதிக்கப்பட்ட மற்றொருவர் திருவாட்டி பெபிள்ஸ் ராமகிருஷ்ணா, 21, என்பவர். இவர், செவ்வாய்க்கிழமை பின்னிரவு நேரத்தில் பொங்கோல் 17வது அவென்யூவில் தாக்கப்பட்டார். முதல் சம்பவம் நிகழ்ந்த ஐந்து மணி நேரத்தில் ஷாபிக் கைதானார். அவர் ஆகஸ்ட் 11ஆம் தேதி நீதிமன்றத்தில் மீண்டும் முன்னிலையாவார்.
அறிவிப்பாளருக்கு அபராதம்
'ஒன் எஃப்எம் 91.3' வானொலியின் அறிவிப்பாளரான ஷுன் துபாஸ் ஆண்டனியோவுக்கு $4,000 அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. 30 மாத காலம் அவர் அனைத்து வகை வாகன ஓட்டுநர் உரிமங்களையும் வைத்திருக்கக் கூடாது என்று தடை விதிக்கப்பட்டது.
குடித்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டியதாக அவர் குற்றவாளி என்று தீர்மானிக்கப்பட்டார். அந்த 34 வயது ஆடவர், இந்த ஆண்டு ஜனவரி 23ஆம் தேதி ஒரு குற்றச்சாட்டின் பேரில் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார். அன்று இரவு சுமார் 11 மணிக்கு மோட்டார்சைக்கிளில் சென்றுகொண்டிருந்த அந்த ஆடவர், ஓஃபிர் ரோட்டில் வாகனக் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சறுக்கி விழுந்துவிட்டார். ஓட்டுநரின் சுவாசத்தில் மதுவின் அளவைக் கணக்கிடும் சோதனையில் தோல்வி அடைந்ததை அடுத்து அவர் கைதுசெய்யப்பட்டார்.
டாக்சி ஓட்டுநரை தள்ளிவிட்டார்; அதிகாரியை பிராண்டிய மாது
பயணக் கட்டணம் தொடர்பில் டாக்சி ஓட்டுநர் ஒருவருடன் பிரச்சினை ஏற்பட்டதை அடுத்து கார்லி ஜேனி கைய் என்ற ஒரு மாது, அந்த டாக்சி ஓட்டுநரைப் பிடித்து பக்கத்தில் இருந்த செடிகொடிகளில் தள்ளிவிட்டார்.
காவல் துறையினர் அங்கு வந்தபோது, காவல்துறை அதிகாரிகளில் ஒருவரை அந்த மாது பிராண்டிவிட்டார். வேறு ஓர் அதிகாரியை அவர் உதைத்தார்.
வேண்டுமென்றே காயம் விளைவித்தார் என்ற குற்றச்சாட்டின் பேரில் கைய், 37, நேற்று குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார். பலவந்தமாகச் செயல்பட்டதாகக் கூறும் இரண்டு குற்றங்களையும் அவர் ஒப்புக்கொண்டார். அவருக்கு $4,000 அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
தண்டனை விதிக்கப்பட்டபோது இதர இரண்டு குற்றச்சாட்டுகள் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டன. இந்தச் சம்பவம் 2019 பிப்ரவரி 2ஆம் தேதி, எண் 2 கிச்சனர் லிங்க், சிட்டி ஸ்குவேர் ரெசிடன்சஸ் அருகே நிகழ்ந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஈஸி-லிங்க் தில்லுமுல்லு: ஆடவருக்குச் சிறை
தானியங்கி ஈஸி-லிங்க் அட்டையைத் தவறாகப் பயன்படுத்தி அதில் $109,900 தொகையை ஏற்றி, அதை சிகரெட்டுகளை வாங்க பயன்படுத்திய ஆடவருக்கு ஓராண்டு சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
சுவா யி டா, 27, என்ற அந்த ஆடவர் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார். அங்கீகாரம் இல்லாமல் கணினிக்குள் நுழைந்ததாக அந்தக் குற்றச்சாட்டு தெரிவித்தது.
அவருடைய கூட்டாளிகளான மூன்று பேரில் ஒருவரான கேரி இயோ ஜியா ஜுன், 29, என்பவருக்கு ஏற்கெனவே ஓராண்டு சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இதர இருவருக்கு எதிரான வழக்குகள் இன்னமும் நிலுவையில் இருக்கின்றன.
இந்தக் கும்பல், ஈஸி-லிங்க் அட்டையில் பணம் ஏற்றும் ஓர் ஏற்பாட்டில் இருந்த குறைபாட்டைத் தெரிந்துகொண்டு அதை வைத்து தில்லுமுல்லு செய்ய 2019 ஜூன் மாதம் திட்டம் போட்டது. ஈஸி-லிங்க் அட்டையைப் பயன்படுத்தும் போது அந்த அட்டையில் போதிய பணம் இல்லை என்றால் தானாகவே பணத்தை ஏற்றிக்கொள்ள அந்த ஏற்பாடு வகை செய்கிறது.
அந்த நால்வரும் 801 ஈஸி-லிங்க் அட்டைகளைப் பெற்றனர். அவற்றை ஈஸி-லிங்க் கணக்குகளில் இணைத்து ஈஸி-லிங்க் பணம் நிரப்பும் ஏற்பாட்டில் சேர்த்ததாக விசாரணையில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
பிறகு அவர்கள் டிபிஎஸ் வங்கிக்கு மனுச் செய்து மொத்தம் 216 மாற்று அட்டைகளைப் பெற்றனர்.
அந்த நால்வரும் ஈஸி-லிங்க் அட்டையைப் பயன்படுத்தி சிகரெட் வாங்கினார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது. 801 அட்டைகளிலும் மொத்தம் $109,990 தொகை ஏற்றப்பட்டதாக விசாரணையில் தெரிவிக்கப்பட்டது.