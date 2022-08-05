ஆகஸ்ட் 15ல் அமமு பொதுக்குழு
சென்னை: சென்னை வானகரத்தில் உள்ள ஸ்ரீவாரி மண்டபத்தில் அனைத்து இந்திய மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் (அமமுக) சார்பில் அமமுக செயற்குழு, பொதுக்குழு கூட்டம் இம்மாதம் 15ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் அறிவித்துள்ளார். இந்தப் பொதுக்குழு கூட்டம், துணைத் தலைவர் எஸ்.அன்பழகன் தலைமையில் நடைபெறவுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.
தண்டோராவுக்குத் தடை
சென்னை: புயல், மழை, வெள்ளம் உள்ளிட்ட பேரிடர் காலங்களில் பொதுமக்களுக்கு முன்னெச்சரிக்கை தகவல்களை தெரிவிக்க, வரி வசூல் செய்வது உள்ளிட்ட அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் 'தண்டோரா' மூலம் பொதுமக்களிடம் தெரிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் தற்போதைய காலக்கட்டத்தில் தண்டோரா தேவையில்லை எனக் கருதப்படுகிறது. இந்த நிலையில் தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில், தொழில்நுட்பம் பெருகிவிட்டது. இந்தச் சூழலில் 'தண்டோரா' போடுவது இன்னும் தொடரவேண்டிய தேவையில்லை. ஒலி பெருக்கிகளை வாகனங்களில் பொருத்தி வலம் வரச்செய்வதன் மூலம் மூலை முடுக்குகளில் எல்லாம் தகவல்களை கொண்டு சேர்த்திட இயலும். எனவே 'தண்டோரா' போட கடுமையானத் தடை விதிப்பது நல்லது," என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஆறுமுகசாமி விசாரணைக் குழு பதவிக்காலம் 14வது முறை நீட்டிப்பு
சென்னை: தமிழகத்தின் முன்னாள் முதல்வர் மறைந்த ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து விசாரணை நடத்துவதற்காக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஆறுமுகசாமி தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட விசாரணைக் குழுவின் பதவிக் காலம் 14வது முறையாக சென்ற புதன்கிழமை அன்று மேலும் மூன்று வாரங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டது.