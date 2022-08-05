கேரளாவில் 12 மாவட்டங்களுக்கு வெள்ளம், கனமழை எச்சரிக்கை
திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் தொடர் மழை காரணமாக ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. அங்கு பெய்து வரும் கனமழையால் வீடுகள் இடிந்தும், வெள்ளத்தில் சிக்கியும் இதுவரை 20 பேர் பலியாகி உள்ளனர். மலையோர மாவட்டங்களில் பல இடங்களில் நிலச்சரிவும் ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும் தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ளம் தேங்கி உள்ளது. இதையடுத்து ஆபத்தான பகுதிகளில் வசித்தவர்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். இதற்காக மாநிலம் முழுவதும் ஏராளமான நிவாரண முகாம்களில் மக்கள் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். கேரளாவில் மேலும் கனமழை தொடரும் என்று வானிலை ஆய்வு நிலையம் எச்சரித்து உள்ளது. இதன் காரணமாக மொத்தம் உள்ள 14 மாவட்டங்களில் 12 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு உள்ளது.
குஜராத் ஐஇஎல்டிஎஸ் தேர்வு மோசடி;
ஆங்கிலம் புரியாமல் தவித்த இளைஞர்கள்
அகமதாபாத்: அமெரிக்கா, கனடா போன்ற நாடுகளுக்கு வேலைக்கு செல்வோர் 'ஐஇஎல்டிஎஸ்' என்று அழைக்கப்படும் அனைத்துலக ஆங்கிலத் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறவேண்டும். ஆனால் குஜராத் மாநிலத்தில் கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற இந்தத் தேர்வில் பெருமளவில் முறைகேடு நடந்திருப்பது இப்போது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 28ஆம் தேதி கனடா நாட்டில் இருந்து சட்டவிரோதமாக அமெரிக்காவுக்குள் நுழைய முயன்ற ஆறு இளைஞர்களை அமெரிக்க அதிகாரிகள் கைது செய்தனர். விசாரணையில் அந்த ஆறு பேரும் குஜராத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது கண்டறியப்பட்டது. நீதிமன்ற விசாரணையின்போது, ஒரு வார்த்தைகூட அவர்களால் ஆங்கிலத்தில் பதிலளிக்க முடியவில்லை. இதனால் இந்தி மொழிபெயர்ப்பாளர் ஒருவரை அழைத்து வழக்கு விசாரணை நடத்தப்படுகிறது.
தேர்தலில் இலவச வாக்குறுதி:
கட்டுப்படுத்த நிபுணர் குழு
புதுடெல்லி: தேர்தல் நேரத்தில் வாக்காளர்களைக் கவருவதற்கு அரசியல் கட்சிகள் அறிவிக்கும் இலவசப் பொருட்கள், வாக்குறுதிகளுக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. அந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் குழு, "தேர்தல் நேரத்தில் அரசியல் கட்சிகள் அறிவிக்கும் இலவச திட்டங்களைக் கண்காணிக்க நிபுணர் குழு தேவை.
இக்குழுவில் நிதி ஆயோக், நிதி ஆணையம், ஆளும் மற்றும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள், ரிசர்வ் வங்கி மற்றும் இதர தரப்பினர் இடம்பெற வேண்டும். அவர்கள் தேர்தல் பரப்புரையின்போது அரசியல் கட்சிகளின் இலவச அறிவிப்புகளைக் கட்டுப்படுத்துவது பற்றிய ஆலோசனைகளை மத்திய அரசு, தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு வழங்கவேண்டும்," என்று பரிந்துரைத்தது.