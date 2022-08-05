தமிழ் முரசு வாசகர்களுக்கு எங்கள் உளங்கனிந்த தீபாவளி வாழ்த்துகள்!
கேர­ளா­வில் 12 மாவட்­டங்­க­ளுக்கு வெள்ளம், கனமழை எச்­ச­ரிக்கை

திரு­வ­னந்­த­பு­ரம்: ﻿﻿﻿கேர­ளா­வில் தொடர் மழை கார­ண­மாக ஆறு­களில் வெள்­ளப்­பெ­ருக்கு ஏற்­பட்­டுள்­ளது. அங்கு பெய்து வரும் கன­ம­ழையால் வீடுகள் இடிந்­தும், வெள்­ளத்­தில் சிக்­கி­யும் இது­வரை 20 பேர் பலி­யாகி உள்­ள­னர். மலை­யோர மாவட்­டங்­களில் பல இடங்­களில் நிலச்­ச­ரி­வும் ஏற்­பட்­டுள்­ளது. மேலும் தாழ்­வான பகு­தி­களில் வெள்­ளம் தேங்கி உள்­ளது. இதை­ய­டுத்து ஆபத்­தான பகு­தி­களில் வசித்­த­வர்­கள் பாது­காப்­பான இடங்­களில் தங்க வைக்­கப்­பட்­டுள்­ள­னர். இதற்­காக மாநி­லம் முழு­வ­தும் ஏரா­ள­மான நிவா­ரண முகாம்­களில் மக்­கள் தங்க வைக்­கப்­பட்­டுள்­ள­னர். கேர­ளா­வில் மேலும் கன­மழை தொட­ரும் என்று வானிலை ஆய்வு நிலை­யம் எச்சரித்து உள்­ளது. இதன் கார­ண­மாக மொத்­தம் உள்ள 14 மாவட்­டங்­களில் 12 மாவட்­டங்­க­ளுக்கு ஆரஞ்சு எச்­ச­ரிக்கை விடுக்­கப்­பட்டு உள்­ளது.

குஜ­ராத் ஐஇ­எல்­டி­எஸ் தேர்வு மோசடி;

ஆங்­கி­லம் புரி­யா­மல் தவித்த இளைஞர்கள்

அக­ம­தா­பாத்: அமெ­ரிக்கா, கனடா போன்ற நாடு­க­ளுக்கு வேலைக்கு செல்­வோர் 'ஐஇ­எல்­டி­எஸ்' என்று அழைக்­கப்­படும் அனைத்­து­லக ஆங்­கி­லத் தகு­தித் தேர்­வில் தேர்ச்சி பெற­வேண்­டும். ஆனால் குஜ­ராத் மாநி­லத்­தில் கடந்த ஆண்டு நடை­பெற்ற இந்­தத் தேர்­வில் பெரு­ம­ள­வில் முறை­கேடு நடந்­தி­ருப்­பது இப்­போது வெளிச்­சத்­திற்கு வந்­துள்­ளது. கடந்த ஏப்­ரல் மாதம் 28ஆம் தேதி கனடா நாட்­டில் இருந்து சட்­ட­வி­ரோ­த­மாக அமெ­ரிக்­கா­வுக்­குள் நுழைய முயன்ற ஆறு இளை­ஞர்­களை அமெ­ரிக்க அதி­கா­ரி­கள் கைது செய்­த­னர். விசா­ர­ணை­யில் அந்த ஆறு பேரும் குஜ­ராத்­தைச் சேர்ந்­த­வர்­கள் என்­பது கண்­ட­றி­யப்­பட்­டது. நீதி­மன்ற விசா­ர­ணை­யின்­போது, ஒரு வார்த்­தை­கூட அவர்­க­ளால் ஆங்­கி­லத்­தில் பதி­ல­ளிக்க முடி­ய­வில்லை. இத­னால் இந்தி மொழி­பெ­யர்ப்­பா­ளர் ஒரு­வரை அழைத்து வழக்கு விசா­ரணை நடத்­தப்­படுகிறது.

தேர்­தலில் இல­வச வாக்­கு­று­தி­:

கட்­டுப்­ப­டுத்த நிபு­ணர் குழு

புது­டெல்லி: ﻿﻿﻿﻿தேர்­தல் நேரத்­தில் வாக்­கா­ளர்­க­ளைக் கவருவதற்கு அர­சி­யல் கட்­சி­கள் அறி­விக்­கும் இல­வ­சப் பொருட்­கள், வாக்­கு­று­தி­க­ளுக்கு எதி­ராக உச்ச நீதி­மன்­றத்­தில் வழக்கு தொட­ரப்­பட்­டது. அந்த வழக்கை விசா­ரித்த நீதி­ப­தி­கள் குழு, "தேர்­தல் நேரத்­தில் அர­சி­யல் கட்­சி­கள் அறி­விக்­கும் இல­வச திட்­டங்­க­ளைக் கண்­கா­ணிக்க நிபு­ணர் குழு தேவை.

இக்குழு­வில் நிதி ஆயோக், நிதி ஆணை­யம், ஆளும் மற்­றும் எதிர்க்­கட்சி உறுப்­பி­னர்­கள், ரிசர்வ் வங்கி மற்­றும் இதர தரப்­பி­னர் இடம்­பெற வேண்­டும். அவர்­கள் தேர்­தல் பரப்புரையின்போது அர­சி­யல் கட்­சிகளின் இல­வச அறிவிப்பு­க­ளைக் கட்­டுப்­ப­டுத்­து­வது பற்­றிய ஆலோ­ச­னை­களை மத்­திய அரசு, தேர்­தல் ஆணை­யம் மற்­றும் உச்ச நீதி­மன்­றத்­துக்கு வழங்கவேண்­டும்," என்­று பரிந்­துரைத்தது.