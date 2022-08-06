சுவா சூ காங் தாக்குதல்: ஒருவர் மருத்துவமனையில், நால்வர் கைது
சுவா சூ காங் வட்டாரத்தில் நிகழ்ந்த கத்திக் குத்துத் தாக்குதலில் காயமடைந்த 37 வயது ஆடவர் ஒருவர் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டார். அச்சம்பவம் கடந்த புதன்கிழமையன்று டெக் வை லேனில் உள்ள வீவக புளோக் 141ன் கீழ்த் தளத்தில் நிகழ்ந்தது (படம்).
இந்த விவகாரத்தின் தொடர்பில் மூன்று ஆண்களும் ஒரு பெண்ணும் கைதுசெய்யப்பட்டனர். அவர்கள் 18லிருந்து 45 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள்.
சொகுசுப் பொருள் மோசடி: குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்ளவிருக்கும் இருவர்
சொகுசுப் பொருள்கள் மோசடியை மேற்கொண்டதாகச் சந்தேகிக்கப்படும் தம்பதியருக்கு உதவிய குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்ளப்போவதாக மலேசியாவைச் சேர்ந்த இரு ஆடவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். 40 வயது முகம்மது அலையாஸ், 38 வயது முகம்மது ஃபஸ்லி அப்துல் ரஹ்மான் ஆகியோர் அந்த இருவர்.
மோசடியை மேற்கொண்டதாகச் சந்தேகிக்கப்படும் தாய்லாந்தைச் சேர்ந்த 27 வயது பன்சுக் சிரிவிப்பா, சிங்கப்பூரரான 26 வயது பி ஜியாபெங் ஆகியோர் 32 மில்லியன் வெள்ளி மதிப்புள்ள பொருள்களை வாடிக்கையாளர்களுக்குத் தராமல் ஏமாற்றியதாகச் சொல்லப்படுகிறது.
அவர்களுக்கு உதவியதன் தொடர்பில் இரு மலேசிய ஆடவர்கள் ஒவ்வொருவர் மீதும் இரண்டு குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டிருந்தன.
பாலியல் வன்முறை: தொழில் முனைவருக்குச் சிறை, பிரம்படி
தொழில்முனைவர் ஒருவர் தனது தங்கையின் தோழியை மானபங்கப்படுத்தி பாலியல் ரீதியாகத் தாக்கியது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.
குற்றவாளியான 26 வயது நோர்வன் டான் என் ஜியேக்கு ஒன்பது ஆண்டுகள் 10 மாதச் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. அவருக்கு எட்டு பிரம்படிகளும் விதிக்கப்பட்டன.
'பீஃப் புரோ' உணவகத்தின் துணை நிறுவனரான டான் தற்போது பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்.