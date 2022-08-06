வாடகை வீட்டில் துப்பாக்கி தயாரித்த மூவரிடம் விசாரணை
சேலம்: யூடியூப் பார்த்து துப்பாக்கி தயாரித்ததாக சேலம் பகுதியைச் சேர்ந்த பொறியாளர் சஞ்சய்பிரகாஷ், 24, பட்டதாரி நவீன்சக்கரவர்த்தி, 25, கபிலன், 25, ஆகிய மூவரையும் காவல்துறை கைது செய்தது. சேலம் கியூ பிரிவு காவல்துறைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ள இந்த வழக்கை தேசிய புலனாய்வு முகமை (என்ஐஏ) கையில் எடுத்துள்ளது. அவர்கள் மூவரையும் காவலில் எடுத்து விசாரிக்கவும் என்ஐஏ அதிகாரிகள் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
கச்சநத்தம் கொலை வழக்கு:
27 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை
சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்டம் கச்சநத்தம் கிராமத்தில் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு மே 28ஆம் தேதி கோயில் திருவிழாவில் மரியாதை கொடுப்பது தொடர்பான பிரச்சினையில் இரு தரப்பினர் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது.
இதில் ஒரு தரப்பினர், மற்றொரு தரப்பைச் சேர்ந்த ஆறுமுகம், சண்முகநாதன், சந்திரசேகர் ஆகிய மூவரை வெட்டிக் கொலை செய்தனர். இந்த மோதலில் மேலும் ஐவர் காயமடைந்தனர்.
இந்தக் கொலை வழக்கில் 27 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து சிவகங்கை வன்கொடுமை தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்து உள்ளது.
விமான நிலைய மோப்பநாய் ராணி பதவி ஓய்வு
சென்னை விமான நிலையத்தில் கடந்த 2012ஆம் ஆண்டிலிருந்து 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வந்த ராணி என்கிற மோப்பநாய் வயது மூப்பின் காரணமாக நேற்று ஓய்வு பெற்றது.
ராணியின் பணியைக் கௌரவிக்கும் விதமாக ராணிக்குச் சிவப்புக் கம்பளம் விரிக்கப்பட்டு, வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டு மாலை அணிவித்து பதக்கம் வழங்கி சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. பின்னர் ராணியை மத்திய தொழில் பாதுகாப்புப் படை வீரர்கள் ஜிப்பில் ஏற்றிச் சென்று மரியாதை செலுத்தினர். படம்: ஊடகம்
சட்டவிரோத பணபரிமாற்றம்:
பல இடங்களில் சோதனை
சென்னை: சட்ட விரோத பணபரிவர்த்தனை தொடர்பாக நாடு முழுவதும் அமலாக்கத்துறை தொடர்ந்து பல்வேறு இடங்களில் சோதனை நடத்தி வருகிறது. அதையொட்டி நேற்று சென்னை உட்பட நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் ஒரே நேரத்தில் பல இடங்களில் சோதனையில் ஈடுபட்டனர். சோதனை தொடர்வதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
பன்னீர் தரப்பு மன்னிப்பு
சென்னை: அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கை நீதிபதி கிருஷ்ணன் ராமசாமி விசாரிக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்த ஓபிஎஸ் தரப்பு தலைமை நீதிபதியிடம் மனு அளித்து இருந்தது. இதன் தொடர்பில், அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கை யார் விசாரிக்க வேண்டும் என்பதை தலைமை நீதிபதியே முடிவெடுப்பார் என்று நீதிபதி கிருஷ்ணன் ராமசாமி தெரிவித்துள்ளார். இந்த விவகாரத்தில் நேற்று பன்னீர் தரப்பு மன்னிப்புக் கோரியது.
இருந்தாலும் மன்னிப்புக் கோரி மனுத் தாக்கல் செய்ய முடியாது என ஓபிஎஸ் தரப்பில் பிறகு தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், சசிகலாவின் ஆதரவாளர்களுடன் இணைந்து செயல்படுமாறு மாவட்ட நிர்வாகிகளுக்கு பன்னீர் செல்வம் உத்தரவிட்டு உள்ளார்.
செயற்கைக்கோளுக்கு அரசு பள்ளி மாணவிகள் மென்பொருள்
திருமங்கலம்: இந்தியாவின் 75வது சுதந்திர தினத்தையொட்டி இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் வான்வெளி அறிவியலில் பெண்களின் பங்கேற்பை சிறப்பிக்கும் வகையில் முற்றிலும் மாணவிகள் மட்டுமே செயற்கைக்கோள் மென்பொருட்கள் தயாரிக்கும் போட்டிக்கு ஏற்பாடு செய்தது.
மதுரை மாவட்டம், திருமங்கலம் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியைச் சேர்ந்த 11ஆம் வகுப்பு மாணவிகள் 10 பேர் ஐந்து மாதங்களில் மென்பொருளைச் சிறப்பாக செய்து முடித்தனர். அவர்கள் நாளை ஸ்ரீஹரிகோட்டா ஏவுதளத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவர். அங்கு பிரதமர் மோடி பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சியில் செயற்கைக்கோள் விண்ணிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளது.