நிதி, நிலுவைத் தொகைகளை வழங்க மோடியிடம் கோரிக்கை விடுத்த மம்தா
புதுடெல்லி: மேற்கு வங்க அரசுக்கு மத்திய அரசு அளிக்க வேண்டிய நிதி, நிலுவைத் தொகைகளை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் என அம்மாநில முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி வலியுறுத்தி உள்ளார். மத்திய அரசிடம் இருந்து 100,968 கோடி ரூபாய் மேற்கு வங்கத்துக்கு வர வேண்டி உள்ளதாக அவர் நேற்று முன்தினம் பிரதமர் மோடியைச் சந்தித்தபோது சுட்டிக்காட்டினார்.
சக்கர நாற்காலியில் வந்த மன்மோகன்
புதுடெல்லி: முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் சக்கர நாற் காலியில் வந்து துணை அதிபர் தேர்தலுக்கான தமது வாக்கைப் பதிவு செய்தார். துணை அதிபர் தேர்தல் நேற்று நடைபெற்றது. இதற்காக, நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் வாக்களிப்பு மையம் அமைக்கப்பட்டு இருந்தது. இந்நிலையில், உடல்நலக் குறைவு காரணமாக ஓய்வு எடுத்து வரும் மன்மோகன் சிங், தனது வாக்கைச் செலுத்த சக்கர நாற்காலியில் வந்திருந்தார்.
துடிதுடித்து இறந்த 3,000 வாத்துகள்
அமராவதி: ஆந்திரா அருகே மேய்ச்சலுக்குச் சென்ற 3,000 வாத்துக்கள் ஏரியில் விஷம் கலந்த தண்ணீரைக் குடித்ததில் உயிரிழந்தன. திருப்பதிக்கு அருகே உள்ள கப்ப கூடகம் பகுதியைச் சேர்ந்த முனி ராஜா இந்த வாத்துகளை வளர்த்து வந்தார். நேற்று முன்தினம் காலை ராவுல பாடு ஏரிப் பகுதியில் தனது வாத்துகளை அவர் மேய்த்துக் கொண்டிருந்தபோது, ஏரியில் தண்ணீர் குடித்த அவை அடுத்தடுத்து துடிதுடித்து இறந்தன. ஏரித்தண்ணீர் பரிசோதனைக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
சீனாவுக்கு இந்திய ராணுவம் எச்சரிக்கை
புதுடெல்லி: லடாக் எல்லைப் பகுதி அருகே சீன போர் விமா னங்கள் அத்துமீறி பறப்பது அதிகரித்துள்ளது. இதையடுத்து, இருதரப்பு ராணுவ அதிகாரிகள் இடையே நடைபெற்ற பேச்சு வார்த்தையின் போது இதைச் சுட்டிக்காட்டி இந்தியா எச்ச ரிக்கை விடுத்தது. இதுபோன்ற அத்துமீறல்களால் எல்லைப் பகுதியில் பதற்றம் அதிகரிப்பதாக இந்திய ராணுவம் சுட்டிக்காட்டி உள்ளது.
பீகார்: கள்ளச்சாராயத்துக்கு 11 பேர் பலி
பாட்னா: கள்ளச்சாராயம் அருந்திய 11 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பீகார் மாநிலம் சரண் மாவட்டத்தில் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. நாகபஞ்சமி திருவிழாவையொட்டி, அங்குள்ள கிராமப் பகுதிகளில் சிலர் கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சி உள்ளனர். அதைப் பருகிய 12 பேருக்கு கண்பார்வை பறிபோனது. பீகாரில் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் முதல் இதுவரை கள்ளச்சாராயத்துக்கு ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் பலியாகிவிட்டனர்.